Для предприятий ОПК утвердили критерии критически важных: детали от Минобороны и что это значит для бронирования

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Министерство обороны Украины утвердило критерии для определения предприятий ОПК, авиастроительной и космической отраслей критически важными для экономики. Это позволит бронировать до 100% военнообязанных работников для тех, кто соответствует определенным условиям.

Для предприятий ОПК утвердили критерии критически важных: детали от Минобороны и что это значит для бронирования

Для определения предприятий ОПК критически важными для экономики утвердили критерии, сообщили в Минобороны во вторник, пишет УНН.

Министерство обороны Украины утвердило критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций в сфере ОПК, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности такими, которые имеют важное значение для национальной экономики

- сообщили в оборонном ведомстве.

Как указано, "оборонное ведомство Украины начало официальный прием документов от предприятий для определения их статуса на электронную почту [email protected]". 

Ранее указанные функции осуществляло Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В бронирование работников ОПК внесли изменения: что нужно знать15.09.25, 13:25 • 6286 просмотров

"Критерии, утвержденные приказом Минобороны, сохраняют действующий подход к определению таких предприятий. Для субъектов хозяйствования, которые уже получили статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики и срок действия этого статуса не истек, не нужно осуществлять никаких дополнительных действий или вносить изменения в документы", - говорится в сообщении.

Критерии, которым должны соответствовать предприятия, претендующие на статус важного значения для национальной экономики в сфере ОПК и, соответственно, могут получить право на бронирование до 100% военнообязанных работников следующие:

  1. Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны или участие в его выполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия за последний отчетный период. 
    1. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов в соответствии с постановлением Кабмина от 8 марта 2024 года №262 «Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны». 
      1. Выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК. 

        Предприятия, учреждения и организации в сфере ОПК, которые не соответствуют указанным выше критериям, могут получить статус важных для национальной экономики в случае соответствия не менее чем трем из следующих требований:

        1. Выполнение государственных контрактов в сфере обороны. 
          1. Привлечение к выполнению оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим. 
            1. Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов. 
              1. Участие в реализации государственных целевых программ в сферах авиастроения или космической деятельности. 
                1. Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей. 
                  1. Осуществление производства товаров, выполнение работ или оказание услуг, используемых предприятиями ОПК для изготовления продукции оборонного назначения.

                    В случае соответствия по меньшей мере двум обязательным критериям постановления Кабмина от 27 января 2023 года №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", такие предприятия, учреждения, организации могут быть определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, что позволит бронировать до 50% военнообязанных работников.

                    Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила03.11.25, 10:56 • 29825 просмотров

                    Юлия Шрамко

                    ЭкономикаПолитика
                    Кабинет Министров Украины
                    Мобилизация
                    Военное положение
                    Война в Украине
                    Украина