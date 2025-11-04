Для предприятий ОПК утвердили критерии критически важных: детали от Минобороны и что это значит для бронирования
Киев • УНН
Министерство обороны Украины утвердило критерии для определения предприятий ОПК, авиастроительной и космической отраслей критически важными для экономики. Это позволит бронировать до 100% военнообязанных работников для тех, кто соответствует определенным условиям.
Для определения предприятий ОПК критически важными для экономики утвердили критерии, сообщили в Минобороны во вторник, пишет УНН.
Министерство обороны Украины утвердило критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций в сфере ОПК, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности такими, которые имеют важное значение для национальной экономики
Как указано, "оборонное ведомство Украины начало официальный прием документов от предприятий для определения их статуса на электронную почту [email protected]".
Ранее указанные функции осуществляло Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
"Критерии, утвержденные приказом Минобороны, сохраняют действующий подход к определению таких предприятий. Для субъектов хозяйствования, которые уже получили статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики и срок действия этого статуса не истек, не нужно осуществлять никаких дополнительных действий или вносить изменения в документы", - говорится в сообщении.
Критерии, которым должны соответствовать предприятия, претендующие на статус важного значения для национальной экономики в сфере ОПК и, соответственно, могут получить право на бронирование до 100% военнообязанных работников следующие:
- Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны или участие в его выполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия за последний отчетный период.
- Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов в соответствии с постановлением Кабмина от 8 марта 2024 года №262 «Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны».
- Выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.
Предприятия, учреждения и организации в сфере ОПК, которые не соответствуют указанным выше критериям, могут получить статус важных для национальной экономики в случае соответствия не менее чем трем из следующих требований:
- Выполнение государственных контрактов в сфере обороны.
- Привлечение к выполнению оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим.
- Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.
- Участие в реализации государственных целевых программ в сферах авиастроения или космической деятельности.
- Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей.
- Осуществление производства товаров, выполнение работ или оказание услуг, используемых предприятиями ОПК для изготовления продукции
оборонного назначения.
В случае соответствия по меньшей мере двум обязательным критериям постановления Кабмина от 27 января 2023 года №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", такие предприятия, учреждения, организации могут быть определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, что позволит бронировать до 50% военнообязанных работников.
