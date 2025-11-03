Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:49 • 2000 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 5514 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 5804 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 6712 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 19143 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 35606 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 59366 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58945 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56123 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 77820 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ3 ноября, 00:53 • 11600 просмотра
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 15973 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 12430 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США03:22 • 10226 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп04:21 • 12656 просмотра
публикации
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 3570 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 7724 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 59356 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58937 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 118266 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Херсонская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 17767 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 39306 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 89688 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 116128 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 64007 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Президент Зеленский подписал закон № 4630-IX, регулирующий трудовые отношения во время военного положения. Документ предусматривает бронирование работников ОПК, даже при наличии проблем с воинским учетом, устанавливает максимальный срок испытания в 45 дней для таких предприятий и позволяет работодателю увольнять работников за неустранение нарушений воинского учета.

Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№4630-IX) об организации трудовых отношений в условиях военного положения, который предусматривает предоставление критическим предприятиям права бронировать людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Основные положения акта касаются бронирования работников предприятий ОПК, даже если у них есть проблемы с воинским учетом.

  • такое бронирование действует только один раз в год и не освобождает от ответственности;
    • устанавливается максимальный срок испытания - 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК;
      • работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушения воинского учета вовремя.

        "Рада предоставляет критическим предприятиям право на 45 дней бронировать людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы. То есть бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или/и он не состоит на воинском учете, или/и не уточнил персональные данные", - пояснил суть документа нардеп Алексей Гончаренко после его принятия парламентом.

        Дополнение

        Рада разрешила критическим предприятиям бронировать работников с проблемами с воинским учетом 9 октября.

        Юлия Шрамко

        ЭкономикаПолитика
        Мобилизация
        Военное положение
        Война в Украине
        Владимир Зеленский
        Украина