Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
Киев • УНН
Президент Зеленский подписал закон № 4630-IX, регулирующий трудовые отношения во время военного положения. Документ предусматривает бронирование работников ОПК, даже при наличии проблем с воинским учетом, устанавливает максимальный срок испытания в 45 дней для таких предприятий и позволяет работодателю увольнять работников за неустранение нарушений воинского учета.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№4630-IX) об организации трудовых отношений в условиях военного положения, который предусматривает предоставление критическим предприятиям права бронировать людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
Основные положения акта касаются бронирования работников предприятий ОПК, даже если у них есть проблемы с воинским учетом.
- такое бронирование действует только один раз в год и не освобождает от ответственности;
- устанавливается максимальный срок испытания - 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК;
- работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушения воинского учета вовремя.
"Рада предоставляет критическим предприятиям право на 45 дней бронировать людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы. То есть бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или/и он не состоит на воинском учете, или/и не уточнил персональные данные", - пояснил суть документа нардеп Алексей Гончаренко после его принятия парламентом.
Дополнение
Рада разрешила критическим предприятиям бронировать работников с проблемами с воинским учетом 9 октября.