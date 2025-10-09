Рада дозволила критичним підприємствам бронювати працівників з проблемами з військовим обліком
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13335, що дозволяє критичним підприємствам бронювати працівників з неналежно оформленими обліковими документами на 45 днів. Це бронювання діє один раз на рік і не звільняє від відповідальності, а роботодавець може звільнити працівника, якщо порушення військового обліку не усунуто вчасно.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт (№13335) щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану, який передбачає надання критичним підприємствам права бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи, повідомили у ВР у четвер, пише УНН.
Деталі
Основні положення документа стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком:
- таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності;
- встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК;
- роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.
"Рада надає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи. Тобто бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані", - пояснив суть документа нардеп Олексій Гончаренко.
Підприємства бронюватимуть працівників за середньої зарплати від 21,6 тис. грн - Держбюджет-202616.09.25, 12:42 • 6459 переглядiв