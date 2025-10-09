Рада дозволила критичним підприємствам бронювати працівників з проблемами з військовим обліком

$41.400.09
09:40
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині
9 жовтня, 00:06
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу
9 жовтня, 01:52
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодні
03:56
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни
04:10
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів
07:24
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
09:40
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
8 жовтня, 12:14
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Андрій Єрмак
Борис Кушнірук
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Одеська область
Державний кордон України
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості
8 жовтня, 16:22
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії
8 жовтня, 07:42
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
7 жовтня, 11:00
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля
6 жовтня, 18:42
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30
Financial Times
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
ChatGPT

Рада дозволила критичним підприємствам бронювати працівників з проблемами з військовим обліком

Київ • УНН

 956 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13335, що дозволяє критичним підприємствам бронювати працівників з неналежно оформленими обліковими документами на 45 днів. Це бронювання діє один раз на рік і не звільняє від відповідальності, а роботодавець може звільнити працівника, якщо порушення військового обліку не усунуто вчасно.

Рада дозволила критичним підприємствам бронювати працівників з проблемами з військовим обліком

Верховна Рада ухвалила законопроєкт (№13335) щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану, який передбачає надання критичним підприємствам права бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи, повідомили у ВР у четвер, пише УНН.

Деталі

Основні положення документа стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком:

  • таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності;
    • встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК;
      • роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

        "Рада надає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи. Тобто бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані", - пояснив суть документа нардеп Олексій Гончаренко.

        Підприємства бронюватимуть працівників за середньої зарплати від 21,6 тис. грн - Держбюджет-2026
16.09.25, 12:42

        Юлія Шрамко

        СуспільствоПолітика
        Олексій Гончаренко
        Верховна Рада України