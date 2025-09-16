Підприємства бронюватимуть працівників за середньої зарплати від 21,6 тис. грн - Держбюджет-2026
Київ • УНН
Згідно з проєктом Держбюджету-2026, бронювання працівників підприємствами буде можливе за середньої зарплати від 21,6 тис. грн. Наразі цей поріг становить 20 тис. грн, що є 2,5 мінімальної зарплати.
Згідно з проєктом Державного бюджету на 2026 рік, підприємства бронюватимуть працівників за середньої зарплати від 21,6 тисяч гривень. Зараз бронювання працівників можливе, якщо середня заробітна плата на підприємстві перевищує 20 тисяч гривень, пише УНН з посиланням на проєкт Держбюджету.
Деталі
Згідно з Постановою Кабміну, для приватних підприємств встановлюється обов’язковий критерій, а саме нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал має бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн на 15 листопада 2024 року).
У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тисяч гривень. Підвищення рівня мінімальної зарплати в 2026 році призведе до підвищення мінімально необхідної для бронювання зарплати – її розмір має бути не менше 21,6 тисяч гривень.
Доповнення
Кабінет міністрів у проєкті бюджету на 2026 рік заклав 878 млн гривень на забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента, що на 12,2% більше, ніж у цьому році.
"На забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента збільшили видатки на 95,6 млн гривень до 878 млн гривень. Зростання на +12,2%", - повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, за яким планується встановити мінімальну заробітну плату у розмірі 8647 гривень, що на 647 гривень більше, ніж у 2025 році.