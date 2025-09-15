$41.280.03
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 13158 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
14:18 • 16848 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
15 вересня, 12:27 • 21635 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
15 вересня, 09:58 • 25237 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
15 вересня, 05:44 • 55813 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 36198 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 32481 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13 • 36154 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 58382 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Бюджет-2026: на забезпечення діяльності Президента та ОП планують збільшити видатки на 12,2% - нардеп

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Кабінет міністрів у проєкті бюджету на 2026 рік передбачив 878 млн гривень на забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента. Це на 12,2% або 95,6 млн гривень більше, ніж у поточному році.

Відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", видатки за програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України" у цьому році становить 782 млн 277,3 тис. гривень, з яких:

  • 454 млн 383,2 тис. гривень - оплата праці;
    • 351,9 млн гривень - комунальні послуги та енергоносії.

      Нагадаємо

      Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, за яким планується встановити мінімальну заробітну плату у розмірі 8647 гривень, що на 647 гривень більше, ніж у 2025 році.

      Павло Башинський

