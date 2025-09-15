Бюджет-2026: на забезпечення діяльності Президента та ОП планують збільшити видатки на 12,2% - нардеп

Кабінет міністрів у проєкті бюджету на 2026 рік заклав 878 млн гривень на забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента, що на 12,2% більше, ніж у цьому році. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

На забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента збільшили видатки на 95,6 млн гривень до 878 млн гривень. Зростання на +12,2% - повідомив Железняк.

Доповнення

Відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", видатки за програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України" у цьому році становить 782 млн 277,3 тис. гривень, з яких:

454 млн 383,2 тис. гривень - оплата праці;

351,9 млн гривень - комунальні послуги та енергоносії.

Нагадаємо

Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, за яким планується встановити мінімальну заробітну плату у розмірі 8647 гривень, що на 647 гривень більше, ніж у 2025 році.