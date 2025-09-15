Бюджет-2026: на обеспечение деятельности Президента и ОП планируют увеличить расходы на 12,2% - нардеп
Киев • УНН
Кабинет министров в проекте бюджета на 2026 год заложил 878 млн гривен на обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента, что на 12,2% больше, чем в этом году. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
На обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента увеличили расходы на 95,6 млн гривен до 878 млн гривен. Рост на +12,2%
Дополнение
Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", расходы по программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины" в этом году составляют 782 млн 277,3 тыс. гривен, из которых:
- 454 млн 383,2 тыс. гривен - оплата труда;
- 351,9 млн гривен - коммунальные услуги и энергоносители.
Напомним
Кабинет министров одобрил проект бюджета на 2026 год, по которому планируется установить минимальную заработную плату в размере 8647 гривен, что на 647 гривен больше, чем в 2025 году.