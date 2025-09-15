$41.280.03
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 12497 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 16462 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 21268 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 24946 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 55429 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 36073 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 32428 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36127 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 58332 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Бюджет-2026: на обеспечение деятельности Президента и ОП планируют увеличить расходы на 12,2% - нардеп

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Кабинет министров в проекте бюджета на 2026 год предусмотрел 878 млн гривен на обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента. Это на 12,2% или 95,6 млн гривен больше, чем в текущем году.

Бюджет-2026: на обеспечение деятельности Президента и ОП планируют увеличить расходы на 12,2% - нардеп

Кабинет министров в проекте бюджета на 2026 год заложил 878 млн гривен на обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента, что на 12,2% больше, чем в этом году. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

На обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента увеличили расходы на 95,6 млн гривен до 878 млн гривен. Рост на +12,2% 

- сообщил Железняк.

Дополнение

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", расходы по программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины" в этом году составляют 782 млн 277,3 тыс. гривен, из которых:

  • 454 млн 383,2 тыс. гривен - оплата труда;
    • 351,9 млн гривен - коммунальные услуги и энергоносители.

      Напомним

      Кабинет министров одобрил проект бюджета на 2026 год, по которому планируется установить минимальную заработную плату в размере 8647 гривен, что на 647 гривен больше, чем в 2025 году.

      Павел Башинский

      ЭкономикаПолитика
      Электроэнергия
      Ярослав Железняк