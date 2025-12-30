Японія перерахувала 47,7 млн євро на відбудову України: кошти підуть на розмінування та інфраструктуру

$42.220.15
49.650.10
ukenru
18:06 • 1372 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
15:27 • 11006 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 12852 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 12831 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 15282 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 14383 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 13970 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 19787 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 27284 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 20640 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
5м/с
78%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія не міняє намірів занурити Україну в "блекаути": Сирський анонсував посилення протидії "шахедам"30 грудня, 09:30 • 4132 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 28555 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 24532 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 12637 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 9762 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 24551 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 28573 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 27280 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 54232 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 53830 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Музикант
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 11000 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 12651 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 29009 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 42119 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 49623 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
NASAMS

Японія перерахувала 47,7 млн євро на відбудову України: кошти підуть на розмінування та інфраструктуру

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України. Кошти будуть спрямовані на підтримку гуманітарного розмінування, обслуговування енергетичної інфраструктури та відновлення систем водопостачання.

Японія перерахувала 47,7 млн євро на відбудову України: кошти підуть на розмінування та інфраструктуру

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України. Як повідомили у Мінрозвитку, кошти будуть спрямовані на підтримку гуманітарного розмінування, обслуговування енергетичної інфраструктури та відновлення систем водопостачання, передає УНН.

Деталі

У Мінрозвитку відбулась зустріч із заступником Голови Місії Посольства Японії в Україні Масахіро Такеханою, до якої з боку долучилася Перша заступниця Міністра Альона Шкрум та заступниця Міністра Марина Денисюк. 

Ключовою новиною на зустрічі стало перерахування раніше анонсованих грантових коштів у розмірі 8,8 млрд японських єн, що становить близько 47,7 млн євро, в рамках Фази 4 Програми екстреного відновлення. 

За даними відомства, ці кошти будуть спрямовані на підтримку гуманітарного розмінування, обслуговування енергетичної інфраструктури, відновлення систем водопостачання, покращення громадської інфраструктури регіонів підтримку проєктів громадського здоров’я та безпеки, надання освітніх послуг.

Також японська сторона повідомила, що Парламент Японії затвердив додатковий бюджет, який дозволить продовжити грантові проєкти Фазу 5 Програми екстреного відновлення та забезпечити технічну підтримку проєктів в Україні.

Додамо

Сторони також обговорили реалізацію спільних проєктів, діяльність платформи JUPITeR та поточний статус грантової допомоги від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). На зустрічі зокрема обговорили підготовку до Другої місії JUPITeR та відбір компаній, які відвідають Україну у березні наступного року.

"Для нас важливо, що співпраця з  Японією через JICA трансформується у конкретну допомогу там, де вона найбільше потрібна. Важка техніка вже працює у прифронтових Сумах, Запоріжжі та Чернігові, забезпечуючи життєдіяльність міст. Запуск 5-ї фази проєкту грантової підтримки дозволить нам у наступному році сфокусуватися на проєктах забезпечення житлом ВПО, відновлення портової інфраструктури, забезпечення важкою будівельною технікою з можливістю дистанційного керування тощо", — стверджує Марина Денисюк. 

Так, одним із пріоритетів для подальшої співпраці визначено відновлення житла. Японія створила спеціальну цільову групу з питань відновлення житла, до якої запрошуються приватні бізнеси, що працюють у цій сфері. У наступному році  заплановано серію технічних консультацій для впровадження японських технологій у будівництво житла в Україні, додали у Мінрозвитку.

Окрім житлового будівництва, сторони обговорили потреби України у сферах транспортної логістики, енергоефективності та захисту критичної інфраструктури у межах Програми екстреного відновлення. Також окреслили плани щодо спільних культурних ініціатив у сфері меморіалізації. 

Україна отримає понад 246 мільйонів доларів від Японії на відновлення13.09.25, 14:59 • 4812 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Нерухомість
Техніка
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Електроенергія
благодійність
Японія
Україна
Чернігів
Запоріжжя
Суми