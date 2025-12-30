Япония перечислила 47,7 млн евро на восстановление Украины: средства пойдут на разминирование и инфраструктуру

Япония перечислила около 47,7 млн евро на восстановление Украины. Как сообщили в Минразвития, средства будут направлены на поддержку гуманитарного разминирования, обслуживание энергетической инфраструктуры и восстановление систем водоснабжения, передает УНН.

Детали

В Минразвития состоялась встреча с заместителем Главы Миссии Посольства Японии в Украине Масахиро Такеханой, к которой со стороны присоединилась Первый заместитель Министра Алена Шкрум и заместитель Министра Марина Денисюк.

Ключевой новостью на встрече стало перечисление ранее анонсированных грантовых средств в размере 8,8 млрд японских иен, что составляет около 47,7 млн евро, в рамках Фазы 4 Программы экстренного восстановления.

По данным ведомства, эти средства будут направлены на поддержку гуманитарного разминирования, обслуживание энергетической инфраструктуры, восстановление систем водоснабжения, улучшение общественной инфраструктуры регионов, поддержку проектов общественного здоровья и безопасности, предоставление образовательных услуг.

Также японская сторона сообщила, что Парламент Японии утвердил дополнительный бюджет, который позволит продолжить грантовые проекты Фазы 5 Программы экстренного восстановления и обеспечить техническую поддержку проектов в Украине.

Добавим

Стороны также обсудили реализацию совместных проектов, деятельность платформы JUPITeR и текущий статус грантовой помощи от Японского агентства международного сотрудничества (JICA). На встрече, в частности, обсудили подготовку ко Второй миссии JUPITeR и отбор компаний, которые посетят Украину в марте следующего года.

"Для нас важно, что сотрудничество с Японией через JICA трансформируется в конкретную помощь там, где она больше всего нужна. Тяжелая техника уже работает в прифронтовых Сумах, Запорожье и Чернигове, обеспечивая жизнедеятельность городов. Запуск 5-й фазы проекта грантовой поддержки позволит нам в следующем году сфокусироваться на проектах обеспечения жильем ВПЛ, восстановления портовой инфраструктуры, обеспечения тяжелой строительной техникой с возможностью дистанционного управления и т.д.", — утверждает Марина Денисюк.

Так, одним из приоритетов для дальнейшего сотрудничества определено восстановление жилья. Япония создала специальную целевую группу по вопросам восстановления жилья, в которую приглашаются частные бизнесы, работающие в этой сфере. В следующем году запланирована серия технических консультаций для внедрения японских технологий в строительство жилья в Украине, добавили в Минразвития.

Помимо жилищного строительства, стороны обсудили потребности Украины в сферах транспортной логистики, энергоэффективности и защиты критической инфраструктуры в рамках Программы экстренного восстановления. Также обозначили планы по совместным культурным инициативам в сфере мемориализации.

