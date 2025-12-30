$42.220.15
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
15:27 • 11023 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 12860 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 12836 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 15288 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 14387 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 13972 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 19790 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 27292 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 20641 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Япония перечислила 47,7 млн евро на восстановление Украины: средства пойдут на разминирование и инфраструктуру

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Япония перечислила около 47,7 млн евро на восстановление Украины. Средства будут направлены на поддержку гуманитарного разминирования, обслуживание энергетической инфраструктуры и восстановление систем водоснабжения.

Япония перечислила около 47,7 млн евро на восстановление Украины. Как сообщили в Минразвития, средства будут направлены на поддержку гуманитарного разминирования, обслуживание энергетической инфраструктуры и восстановление систем водоснабжения, передает УНН.

Детали

В Минразвития состоялась встреча с заместителем Главы Миссии Посольства Японии в Украине Масахиро Такеханой, к которой со стороны присоединилась Первый заместитель Министра Алена Шкрум и заместитель Министра Марина Денисюк. 

Ключевой новостью на встрече стало перечисление ранее анонсированных грантовых средств в размере 8,8 млрд японских иен, что составляет около 47,7 млн евро, в рамках Фазы 4 Программы экстренного восстановления. 

По данным ведомства, эти средства будут направлены на поддержку гуманитарного разминирования, обслуживание энергетической инфраструктуры, восстановление систем водоснабжения, улучшение общественной инфраструктуры регионов, поддержку проектов общественного здоровья и безопасности, предоставление образовательных услуг.

Также японская сторона сообщила, что Парламент Японии утвердил дополнительный бюджет, который позволит продолжить грантовые проекты Фазы 5 Программы экстренного восстановления и обеспечить техническую поддержку проектов в Украине.

Добавим

Стороны также обсудили реализацию совместных проектов, деятельность платформы JUPITeR и текущий статус грантовой помощи от Японского агентства международного сотрудничества (JICA). На встрече, в частности, обсудили подготовку ко Второй миссии JUPITeR и отбор компаний, которые посетят Украину в марте следующего года.

"Для нас важно, что сотрудничество с Японией через JICA трансформируется в конкретную помощь там, где она больше всего нужна. Тяжелая техника уже работает в прифронтовых Сумах, Запорожье и Чернигове, обеспечивая жизнедеятельность городов. Запуск 5-й фазы проекта грантовой поддержки позволит нам в следующем году сфокусироваться на проектах обеспечения жильем ВПЛ, восстановления портовой инфраструктуры, обеспечения тяжелой строительной техникой с возможностью дистанционного управления и т.д.", — утверждает Марина Денисюк. 

Так, одним из приоритетов для дальнейшего сотрудничества определено восстановление жилья. Япония создала специальную целевую группу по вопросам восстановления жилья, в которую приглашаются частные бизнесы, работающие в этой сфере. В следующем году запланирована серия технических консультаций для внедрения японских технологий в строительство жилья в Украине, добавили в Минразвития.

Помимо жилищного строительства, стороны обсудили потребности Украины в сферах транспортной логистики, энергоэффективности и защиты критической инфраструктуры в рамках Программы экстренного восстановления. Также обозначили планы по совместным культурным инициативам в сфере мемориализации. 

Украина получит более 246 миллионов долларов от Японии на восстановление13.09.25, 14:59 • 4812 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономика
Недвижимость
Техника
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Электроэнергия
благотворительность
Япония
Украина
Чернигов
Запорожье
Сумы