На Сумщине предотвращено заказное убийство
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Украина получит более 246 миллионов долларов от Японии на восстановление

Киев • УНН

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о займе в 246,5 млн долларов от Японии. Средства пойдут на управление инвестициями для послевоенного восстановления и отстройки страны.

Украина получит более 246 миллионов долларов от Японии на восстановление

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о займе в 246,5 млн долларов. Средства будут привлечены из фонда, поддерживаемого правительством Японии. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, пишет УНН.

Ключевая цель проекта – поддержать усилия правительства Украины, направленные на создание системы управления инвестициями в условиях послевоенного восстановления и реконструкции

- говорится в сообщении.

Планируется, что до конца 2025 года в госбюджет будет привлечено 229,7 млн долларов. Часть займа в сумме 16,8 млн долларов направят на капитализацию процентов с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины.

Проект SURGE реализуется в Украине с 2024 года. За это время Всемирный банк заключил с Украиной соглашений на 760 млн долларов.

"Сотрудничество в рамках проекта SURGE позволяет нам не только эффективнее управлять государственными инвестициями и ресурсами, но и повышать финансовую устойчивость общин, прозрачность использования средств и доверие налогоплательщиков", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ольга Розгон

