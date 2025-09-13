Украина получит более 246 миллионов долларов от Японии на восстановление

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о займе в 246,5 млн долларов от Японии. Средства пойдут на управление инвестициями для послевоенного восстановления и отстройки страны.

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о займе в 246,5 млн долларов. Средства будут привлечены из фонда, поддерживаемого правительством Японии. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, пишет УНН. Ключевая цель проекта – поддержать усилия правительства Украины, направленные на создание системы управления инвестициями в условиях послевоенного восстановления и реконструкции - говорится в сообщении. Планируется, что до конца 2025 года в госбюджет будет привлечено 229,7 млн долларов. Часть займа в сумме 16,8 млн долларов направят на капитализацию процентов с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины. Проект SURGE реализуется в Украине с 2024 года. За это время Всемирный банк заключил с Украиной соглашений на 760 млн долларов. "Сотрудничество в рамках проекта SURGE позволяет нам не только эффективнее управлять государственными инвестициями и ресурсами, но и повышать финансовую устойчивость общин, прозрачность использования средств и доверие налогоплательщиков", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко. Правительство Японии ввело новый пакет санкций против рф