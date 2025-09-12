Правительство Японии ввело новый пакет санкций против рф

Японское правительство ввело новый пакет санкций против рф, который предусматривает замораживание активов 47 компаний и 9 лиц из рф, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Японии, передает УНН.

Детали

Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины и с целью содействия Японии международным усилиям по достижению мира, направленным на решение этого вопроса, на основе содержания мер, принятых ведущими странами, Кабинет министров утвердил следующее решение: "Меры по замораживанию активов лиц, связанных с российской федерацией". На основе этого решения Кабинета министров будут приняты меры по импорту и предоставлению услуг, связанных с морским транспортом и т.д., сырой нефти и нефтепродуктов, происходящих из рф - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с пакетом санкций, предусматривается замораживание активов 47 компаний и 9 лиц из рф, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины; запрет экспорта в две российские организации и еще девять из других стран, которые помогали обходить ограничения; снижение ценового лимита на импорт российской нефти до 47,6 доллара за баррель.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору рф.