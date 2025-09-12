Правительство Японии ввело новый пакет санкций против рф

$41.210.09
ru
05:51 • 22136 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 28023 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 44122 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 65225 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 36193 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 28681 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 44961 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17264 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17564 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 15350 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин11 сентября, 22:39 • 18903 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются11 сентября, 23:40 • 21695 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС01:20 • 21240 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа01:21 • 21424 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб04:42 • 15907 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 65327 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 45026 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 60198 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 67234 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 127721 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Михаил Федоров
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 22572 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 60198 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 32702 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 39626 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 104692 просмотра
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Шахед-136
Хранитель
Нью-Йорк Таймс

Правительство Японии ввело новый пакет санкций против рф

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Япония ввела новый пакет санкций против рф, заморозив активы 47 компаний и 9 человек. Также запрещен экспорт в 11 организаций и снижен ценовой лимит на импорт российской нефти.

Правительство Японии ввело новый пакет санкций против рф

Японское правительство ввело новый пакет санкций против рф, который предусматривает замораживание активов 47 компаний и 9 лиц из рф, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Японии, передает УНН.

Детали

Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины и с целью содействия Японии международным усилиям по достижению мира, направленным на решение этого вопроса, на основе содержания мер, принятых ведущими странами, Кабинет министров утвердил следующее решение: "Меры по замораживанию активов лиц, связанных с российской федерацией". На основе этого решения Кабинета министров будут приняты меры по импорту и предоставлению услуг, связанных с морским транспортом и т.д., сырой нефти и нефтепродуктов, происходящих из рф 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с пакетом санкций, предусматривается замораживание активов 47 компаний и 9 лиц из рф, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины; запрет экспорта в две российские организации и еще девять из других стран, которые помогали обходить ограничения; снижение ценового лимита на импорт российской нефти до 47,6 доллара за баррель.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору рф.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Великобритания
Япония
Владимир Зеленский
Украина