Україна синхронізувала санкції з Великою Британією: хто у списку
Київ • УНН
Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, запровадивши обмеження проти 46 фізосіб та 79 юросіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору рф. Також під санкції потрапили 37 фізосіб та 35 юросіб рф, пов'язані з IT-рішеннями та постачанням обладнання для ВПК.
Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, яким Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору рф. Про це пише УНН з посиланням на Офіційне інтернет-представництво президента.
Деталі
"Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору росії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до указу №676/2025, санкції застосовано проти 46 фізосіб та 79 юросіб. Серед них:
- ті, хто допомагає росії обходити санкції, зокрема громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який займався придбанням суден для тіньового флоту рф;
- та російські компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території України, що ведуть там видобуток (зокрема “Стройсервіс”, один з найбільших у росії постачальників вугілля);
- та особи, пов’язані з використанням хімічної зброї;
- та Ейюб Етібар та Мандатлі Анар, афілійовані з енергетичними компаніями CORAL ENERGY (тепер 2RIVERS GROUP), NORD AXIS та BX ENERGY, які активно допомагають рф у транспортуванні нафти після 24 лютого 2022 року.
"Ці санкції спрямовані на посилення тиску на російську військову економіку. Синхронізація санкцій це ключ до запобігання обходу санкцій", - заявив Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Указ №675/2025, передбачає введення санкцій проти 35 юросіб та 37 фізосіб (громадяни рф).
Серед них:
- ІТ-компанії та їх керівники, що постачають рішення для військово-промислового комплексу рф;
- та юридичні особи та бенефіціари, залучені у виробництво й обслуговування систем радіоелектронної боротьби, телекомунікацій, електронної компонентної бази та обладнання для силових структур;
- та підприємства й власники, які організовували постачання імпортного обладнання та комплектуючих в обхід санкцій.
Зокрема:
- АТ "Сітронікс КТ", яка займається розробкою цифрових рішень для комерційного флоту та берегових служб та виконує замовлення ВПК рф;
- ТОВ "СІНТО" та пов’язані суб’єкти - підсанкційна у США компанія, яка спеціалізується на впровадженні ІТ рішень для ВПК рф;
- ТОВ "Балтінфоком" - підсанкційне у США підприємство, яке виконує оборонне замовлення рф у галузі виробництва комп’ютерного обладнання;
- компанії групи "Бі Пітрон", які технічно переоснащують підприємства ВПК рф;
- ТОВ "Резоніт Плюс" та пов’язані суб’єкти - компанії, що спеціалізуються на виготовлені електронного обладнання, яке використовується для виробництва дронів;
- ТОВ "Точна Механіка" - підсанкційна у США білоруська компанія, яка спеціалізується на виробництві деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної, космічної промисловості тощо;
- ТОВ "ІнКор" - підсанкційне у США російське підприємство, яке спеціалізується на постачанні верстатів та обладнання з металообробкидля підприємств ВПК рф.
Нагадаємо
Європейський союз планує розширити санкції на близько 2600 російських осіб і компаній, попри спроби Угорщини та Словаччини виключити з чорного списку деяких олігархів.