Ексклюзив
15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Україна синхронізувала санкції з Великою Британією: хто у списку

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, запровадивши обмеження проти 46 фізосіб та 79 юросіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору рф. Також під санкції потрапили 37 фізосіб та 35 юросіб рф, пов'язані з IT-рішеннями та постачанням обладнання для ВПК.

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією: хто у списку

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, яким Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору рф. Про це пише УНН з посиланням на Офіційне інтернет-представництво президента.

Деталі

"Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору росії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до указу №676/2025, санкції застосовано проти 46 фізосіб та 79 юросіб. Серед них:

  • ті, хто допомагає росії обходити санкції, зокрема громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який займався придбанням суден для тіньового флоту рф;
    • та російські компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території України, що ведуть там видобуток (зокрема “Стройсервіс”, один з найбільших у росії постачальників вугілля);
      • та особи, пов’язані з використанням хімічної зброї;
        • та Ейюб Етібар та Мандатлі Анар, афілійовані з енергетичними компаніями CORAL ENERGY (тепер 2RIVERS GROUP), NORD AXIS та BX ENERGY, які активно допомагають рф у транспортуванні нафти після 24 лютого 2022 року.

          "Ці санкції спрямовані на посилення тиску на російську військову економіку. Синхронізація санкцій це ключ до запобігання обходу санкцій", - заявив Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

          Указ №675/2025, передбачає введення санкцій проти 35 юросіб та 37 фізосіб (громадяни рф).

          Серед них:

          • ІТ-компанії та їх керівники, що постачають рішення для військово-промислового комплексу рф;
            • та юридичні особи та бенефіціари, залучені у виробництво й обслуговування систем радіоелектронної боротьби, телекомунікацій, електронної компонентної бази та обладнання для силових структур;
              • та підприємства й власники, які організовували постачання імпортного обладнання та комплектуючих в обхід санкцій.

                Зокрема:

                • АТ "Сітронікс КТ", яка займається розробкою цифрових рішень для комерційного флоту та берегових служб та виконує замовлення ВПК рф;
                  • ТОВ "СІНТО" та пов’язані суб’єкти - підсанкційна у США компанія, яка спеціалізується на впровадженні ІТ рішень для ВПК рф;
                    • ТОВ "Балтінфоком" - підсанкційне у США підприємство, яке виконує оборонне замовлення рф у галузі виробництва комп’ютерного обладнання;
                      • компанії групи "Бі Пітрон", які технічно переоснащують підприємства ВПК рф;
                        • ТОВ "Резоніт Плюс" та пов’язані суб’єкти - компанії, що спеціалізуються на виготовлені електронного обладнання, яке використовується для виробництва дронів;
                          • ТОВ "Точна Механіка" - підсанкційна у США білоруська компанія, яка спеціалізується на виробництві деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної, космічної промисловості тощо;
                            • ТОВ "ІнКор" - підсанкційне у США російське підприємство, яке спеціалізується на постачанні верстатів та обладнання з металообробкидля підприємств ВПК рф.

                              Нагадаємо

                              Європейський союз планує розширити санкції на близько 2600 російських осіб і компаній, попри спроби Угорщини та Словаччини виключити з чорного списку деяких олігархів.

                              Павло Башинський

                              ПолітикаНовини Світу
                              Електроенергія
                              Організація Об'єднаних Націй
                              Велика Британія
                              Словаччина
                              Володимир Зеленський
                              Сполучені Штати Америки
                              Угорщина
                              Україна