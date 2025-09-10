Украина синхронизировала санкции с Великобританией: кто в списке
Киев • УНН
Украина синхронизировала санкции с Великобританией, введя ограничения против 46 физлиц и 79 юрлиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору рф. Также под санкции попали 37 физлиц и 35 юрлиц рф, связанных с IT-решениями и поставкой оборудования для ВПК.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, помогающих ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на Официальное интернет-представительство президента.
Детали
"Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по введению санкций", - говорится в сообщении.
Согласно указу №676/2025, санкции применены против 46 физлиц и 79 юрлиц. Среди них:
- те, кто помогает России обходить санкции, в частности гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который занимался приобретением судов для теневого флота РФ;
- и российские компании, зарегистрированные на временно оккупированной территории Украины, ведущие там добычу (в частности “Стройсервис”, один из крупнейших в России поставщиков угля);
- и лица, связанные с использованием химического оружия;
- и Эйюб Этибар и Мандатли Анар, аффилированные с энергетическими компаниями CORAL ENERGY (теперь 2RIVERS GROUP), NORD AXIS и BX ENERGY, которые активно помогают РФ в транспортировке нефти после 24 февраля 2022 года.
"Эти санкции направлены на усиление давления на российскую военную экономику. Синхронизация санкций - это ключ к предотвращению обхода санкций", - заявил Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Указ №675/2025 предусматривает введение санкций против 35 юрлиц и 37 физлиц (граждане РФ).
Среди них:
- ИТ-компании и их руководители, поставляющие решения для военно-промышленного комплекса РФ;
- и юридические лица и бенефициары, вовлеченные в производство и обслуживание систем радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций, электронной компонентной базы и оборудования для силовых структур;
- и предприятия и владельцы, которые организовывали поставки импортного оборудования и комплектующих в обход санкций.
В частности:
- АО "Ситроникс КТ", которая занимается разработкой цифровых решений для коммерческого флота и береговых служб и выполняет заказы ВПК РФ;
- ООО "СИНТО" и связанные субъекты - подсанкционная в США компания, которая специализируется на внедрении ИТ решений для ВПК РФ;
- ООО "Балтинфоком" - подсанкционное в США предприятие, которое выполняет оборонный заказ РФ в области производства компьютерного оборудования;
- компании группы "Би Питрон", которые технически переоснащают предприятия ВПК РФ;
- ООО "Резонит Плюс" и связанные субъекты - компании, специализирующиеся на изготовлении электронного оборудования, которое используется для производства дронов;
- ООО "Точная Механика" - подсанкционная в США белорусская компания, которая специализируется на производстве деталей и оборудования для авиационной, автомобильной, космической промышленности и т.д.;
- ООО "ИнКор" - подсанкционное в США российское предприятие, которое специализируется на поставках станков и оборудования по металлообработке для предприятий ВПК РФ.
