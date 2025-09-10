$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 1102 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 9890 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
13:15 • 11925 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 15535 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 18961 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 46127 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 66686 просмотра
10 сентября, 08:44
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 54628 просмотра
10 сентября, 08:33
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 32608 просмотра
10 сентября, 07:09
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 36909 просмотра
10 сентября, 06:41
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Украина синхронизировала санкции с Великобританией: кто в списке

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Украина синхронизировала санкции с Великобританией, введя ограничения против 46 физлиц и 79 юрлиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору рф. Также под санкции попали 37 физлиц и 35 юрлиц рф, связанных с IT-решениями и поставкой оборудования для ВПК.

Украина синхронизировала санкции с Великобританией: кто в списке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, помогающих ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на Официальное интернет-представительство президента.

Детали

"Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по введению санкций", - говорится в сообщении.

Согласно указу №676/2025, санкции применены против 46 физлиц и 79 юрлиц. Среди них:

  • те, кто помогает России обходить санкции, в частности гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который занимался приобретением судов для теневого флота РФ;
    • и российские компании, зарегистрированные на временно оккупированной территории Украины, ведущие там добычу (в частности “Стройсервис”, один из крупнейших в России поставщиков угля);
      • и лица, связанные с использованием химического оружия;
        • и Эйюб Этибар и Мандатли Анар, аффилированные с энергетическими компаниями CORAL ENERGY (теперь 2RIVERS GROUP), NORD AXIS и BX ENERGY, которые активно помогают РФ в транспортировке нефти после 24 февраля 2022 года.

          "Эти санкции направлены на усиление давления на российскую военную экономику. Синхронизация санкций - это ключ к предотвращению обхода санкций", - заявил Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

          Указ №675/2025 предусматривает введение санкций против 35 юрлиц и 37 физлиц (граждане РФ).

          Среди них:

          • ИТ-компании и их руководители, поставляющие решения для военно-промышленного комплекса РФ;
            • и юридические лица и бенефициары, вовлеченные в производство и обслуживание систем радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций, электронной компонентной базы и оборудования для силовых структур;
              • и предприятия и владельцы, которые организовывали поставки импортного оборудования и комплектующих в обход санкций.

                В частности:

                • АО "Ситроникс КТ", которая занимается разработкой цифровых решений для коммерческого флота и береговых служб и выполняет заказы ВПК РФ;
                  • ООО "СИНТО" и связанные субъекты - подсанкционная в США компания, которая специализируется на внедрении ИТ решений для ВПК РФ;
                    • ООО "Балтинфоком" - подсанкционное в США предприятие, которое выполняет оборонный заказ РФ в области производства компьютерного оборудования;
                      • компании группы "Би Питрон", которые технически переоснащают предприятия ВПК РФ;
                        • ООО "Резонит Плюс" и связанные субъекты - компании, специализирующиеся на изготовлении электронного оборудования, которое используется для производства дронов;
                          • ООО "Точная Механика" - подсанкционная в США белорусская компания, которая специализируется на производстве деталей и оборудования для авиационной, автомобильной, космической промышленности и т.д.;
                            • ООО "ИнКор" - подсанкционное в США российское предприятие, которое специализируется на поставках станков и оборудования по металлообработке для предприятий ВПК РФ.

                              Напомним

                              Европейский союз планирует расширить санкции на около 2600 российских лиц и компаний, несмотря на попытки Венгрии и Словакии исключить из черного списка некоторых олигархов.

                              Павел Башинский

