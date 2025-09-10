ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній
Київ • УНН
Європейський Союз планує розширити санкції на близько 2600 російських осіб та компаній. Угорщина та Словаччина намагалися виключити деяких олігархів зі списку.
Європейський союз планує розширити санкції на близько 2600 російських осіб і компаній, попри спроби Угорщини та Словаччини виключити з чорного списку деяких олігархів. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
Деталі
Ця перемога Європейського суду може бути значною, оскільки ЄС у п’ятницю сподівається поширити свої санкції на 2600 російських осіб і фірм. Угорщина та Словаччина намагаються виключити зі списку таких олігархів, як Фрідман і Усманов. це рішення "має" послабити їхні позиції
