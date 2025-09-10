ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній

Європейський союз планує розширити санкції на близько 2600 російських осіб і компаній, попри спроби Угорщини та Словаччини виключити з чорного списку деяких олігархів. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

Ця перемога Європейського суду може бути значною, оскільки ЄС у п’ятницю сподівається поширити свої санкції на 2600 російських осіб і фірм. Угорщина та Словаччина намагаються виключити зі списку таких олігархів, як Фрідман і Усманов. це рішення "має" послабити їхні позиції