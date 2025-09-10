$41.120.13
Ексклюзив
12:25 • 3464 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідження виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 10482 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 29857 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 47508 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
08:33 • 41765 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 27864 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 32870 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 22783 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 48846 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 100822 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
Дональд Туск
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Європейський Союз планує розширити санкції на близько 2600 російських осіб та компаній. Угорщина та Словаччина намагалися виключити деяких олігархів зі списку.

ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній

Європейський союз планує розширити санкції на близько 2600 російських осіб і компаній, попри спроби Угорщини та Словаччини виключити з чорного списку деяких олігархів. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

Деталі

Ця перемога Європейського суду може бути значною, оскільки ЄС у п’ятницю сподівається поширити свої санкції на 2600 російських осіб і фірм. Угорщина та Словаччина намагаються виключити зі списку таких олігархів, як Фрідман і Усманов. це рішення "має" послабити їхні позиції

 - йдеться у дописі.

ЄС готує нові санкції проти рф: під ударом банки та енергетика - Вloomberg08.09.25, 13:24 • 3499 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Радіо Свобода
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина