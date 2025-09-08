ЄС готує нові санкції проти рф: під ударом банки та енергетика - Вloomberg
Київ • УНН
Європейський Союз розглядає 19-й раунд санкцій, що можуть вплинути на російські банки, енергетичні компанії та торгівлю нафтою. Обмеження можуть торкнутися платіжних систем, криптовалютних бірж та нафтотрейдерів з третіх країн.
Європейський Союз рамках свого останнього раунду заходів спрямованих на тиск на президента володимира путіна, розглядає нові санкції. Якщо їх буде введно, значна кількість російських банків та енергетичних компаній буде під тиском.
Про це ідеться у матеріалі Вloomberg, передає УНН.
Деталі
Європейський Союз готує новий 19-ий раунд санкцій, спрямованих на посилення тиску на рф. Очікуються, що тиск санкцій стосуватиметься російських банків, енергетичних компаній та торгівлі нафтою.
Санкції які нині розглядають, здатні "обмежити російські платіжні та кредитні карткові системи, криптовалютні біржі та нафтотрейдерів з третіх країн", ідеться у матеріалі.
На тлі нових атак рф та "вдержання" у Вашингтоні
Новий тиск з'явився після того, як Міністерство енергетики України заявило в понеділок, що росія атакувала енергетичні об'єкти в кількох регіонах, включаючи Київ, - пише видання. Разом з тим, Вloomberg зауважує, що президент США Дональд Трамп, незважаючи "прострочення" встановлених термінів, поки що утримується від запровадження прямих санкцій проти росії.
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters07.09.25, 19:45 • 35551 перегляд
При цьому Трамп подвоїв тарифи на Індію до 50% через продовження закупівлі російської нафти. Повертаючись до теми агресії рф в Україні, за даними Bloomberg, посадовці ЄС на цьому тижні планують відвідати Вашингтон. Мета - узгодити зі своїми американськими колегами можливі спільні дії щодо рф.
Нафтове питання
У матеріалі зокрема зазначається, що ЄС розглядає можливість посилення санкцій проти великих російських нафтових компаній, скасувавши чинні винятки. Тобто діяльність "Роснефть" може опинитися під більш значним тиском.
Крім того, розглядаються заборони на експорт більшої кількості товарів і хімікатів, що використовуються військовою промисловістю рф. Мова також йде про торговельні обмеження для іноземних фірм, зокрема китайських, які постачають ці товари росії.
Тобто пакет нових санкцій ЄС доволі складний і він потребує підтримки держав-членів. І також слід зважаьти на те, що в міру його обговорення у столицях різних країн, запропонований ЄС пакет санкцій може змінитися.
Нагадаємо
8 серпня ціни на нафту зросли більш ніж на 1% через загрозу нових санкцій проти російського експорту. ОПЕК+ збільшує видобуток повільніше, ніж очікувалося, підтримуючи зростання цін.
Трамп підписав указ про санкції проти країн, що утримують громадян США06.09.25, 05:02 • 8009 переглядiв