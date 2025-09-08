Нафта дорожчає: можливі нові санкції проти рф та рішення ОПЕК+ впливають на ринок

$41.350.00
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
00:43 • 10866 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 25669 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 50597 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 67839 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 76637 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 112935 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 95239 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54032 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58198 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Популярнi новини
"Трамп дав путіну те, що він хотів": Зеленський про зустріч на Алясці
7 вересня, 20:38
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState
7 вересня, 21:49
Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 
7 вересня, 23:20
Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку для посилення оборони
8 вересня, 00:00
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ
01:49
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради
06:30
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду
05:30
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 112935 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
6 вересня, 06:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 88069 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Європа
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
6 вересня, 18:22
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вуграми: "Я дуже соромилася сильної висипки"
4 вересня, 10:35
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
4 вересня, 09:16
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
4 вересня, 07:43
Фейкові новини
Шахед-136
Brent
MIM-104 Patriot
The Washington Post

Нафта дорожчає: можливі нові санкції проти рф та рішення ОПЕК+ впливають на ринок

Київ • УНН

 • 622 перегляди

8 серпня ціни на нафту зросли більш ніж на 1% через загрозу нових санкцій проти російського експорту. ОПЕК+ збільшує видобуток повільніше, ніж очікувалося, підтримуючи зростання цін.

Нафта дорожчає: можливі нові санкції проти рф та рішення ОПЕК+ впливають на ринок

На світових енергетичних ринках 8 серпня спостерігається підйом котирувань нафти більш ніж на 1% – інвестори враховують загрозу нових санкцій проти російського експорту, тоді як збільшення видобутку організацій країн-експортерів нафти відбувається повільнішими темпами, ніж очікувалося. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Після значних втрат минулого тижня ціна ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 80 центів, або 1,2%, до 66,30 долара за барель, тоді як вартість WTI додала 75 центів, досягнувши 62,62 долара. 

Обидва сорти, які вважаються еталоновими, втратили понад 2% у п’ятницю через слабкі дані з ринку праці США, а це підживило побоювання щодо попиту. У підсумку минулий тиждень закінчився зниженням на понад 3%.

Ключовим фактором такого ціноутворення стали геополітичні ризики: після нічного ракетного удару по Україні обговорюється можливе посилення обмежень на російську нафту, що може вплинути на глобальні поставки. 

Норвегія обмежує цінову стелю на російську нафту06.09.25, 02:27 • 10891 перегляд

Водночас рішення ОПЕК+ про корекцію видобутку з жовтня виявилося помірним: вісім країн-учасниць збільшать обсяги лише на 137 тисяч барелів на добу, що істотно менше за темпи приросту влітку, що становили понад 400–550 тисяч барелів.

Аналітики відзначають, що ОПЕК+, очолюваний Саудівською Аравією, намагається балансувати між прагненням повернути втрачену частку ринку та ризиком надлишкової пропозиції у зимові місяці північної півкулі. Така стратегія створює додаткову підтримку для цін, оскільки ринок не отримує очікуваного обсягу "дешевої нафти".

Нагадаємо

Кілька днів назад ф'ючерси на нафту Brent та WTI знизилися на тлі очікувань збільшення видобутку ОПЕК+ та зростання запасів сирої нафти у США. Це призвело до тижневих втрат вперше за три тижні.

Степан Гафтко

Brent
ОПЕК
Reuters
Норвегія
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Україна