Нафта дорожчає: можливі нові санкції проти рф та рішення ОПЕК+ впливають на ринок
Київ • УНН
8 серпня ціни на нафту зросли більш ніж на 1% через загрозу нових санкцій проти російського експорту. ОПЕК+ збільшує видобуток повільніше, ніж очікувалося, підтримуючи зростання цін.
На світових енергетичних ринках 8 серпня спостерігається підйом котирувань нафти більш ніж на 1% – інвестори враховують загрозу нових санкцій проти російського експорту, тоді як збільшення видобутку організацій країн-експортерів нафти відбувається повільнішими темпами, ніж очікувалося. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Після значних втрат минулого тижня ціна ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 80 центів, або 1,2%, до 66,30 долара за барель, тоді як вартість WTI додала 75 центів, досягнувши 62,62 долара.
Обидва сорти, які вважаються еталоновими, втратили понад 2% у п’ятницю через слабкі дані з ринку праці США, а це підживило побоювання щодо попиту. У підсумку минулий тиждень закінчився зниженням на понад 3%.
Ключовим фактором такого ціноутворення стали геополітичні ризики: після нічного ракетного удару по Україні обговорюється можливе посилення обмежень на російську нафту, що може вплинути на глобальні поставки.
Водночас рішення ОПЕК+ про корекцію видобутку з жовтня виявилося помірним: вісім країн-учасниць збільшать обсяги лише на 137 тисяч барелів на добу, що істотно менше за темпи приросту влітку, що становили понад 400–550 тисяч барелів.
Аналітики відзначають, що ОПЕК+, очолюваний Саудівською Аравією, намагається балансувати між прагненням повернути втрачену частку ринку та ризиком надлишкової пропозиції у зимові місяці північної півкулі. Така стратегія створює додаткову підтримку для цін, оскільки ринок не отримує очікуваного обсягу "дешевої нафти".
Нагадаємо
Кілька днів назад ф'ючерси на нафту Brent та WTI знизилися на тлі очікувань збільшення видобутку ОПЕК+ та зростання запасів сирої нафти у США. Це призвело до тижневих втрат вперше за три тижні.