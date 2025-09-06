Норвегія обмежує цінову стелю на російську нафту

$41.350.02
48.130.07
ukenru
5 вересня, 16:47 • 10177 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 17545 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 22677 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 19563 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 32212 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 40046 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 35087 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 63617 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 45984 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57145 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
67%
755мм
Популярнi новини
Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася - ЗМІ5 вересня, 14:18 • 12241 перегляди
Трамп сьогодні перейменує міністерство оборони на міністерство війниVideo5 вересня, 14:38 • 3832 перегляди
Нардеп приховав п'ять квартир та елітний позашляховик на 8 мільйонів. САП подала позов до суду5 вересня, 15:32 • 5858 перегляди
Фіцо запевняє, що путін не просив про енергетичну блокаду України5 вересня, 16:17 • 3692 перегляди
Спецзагін ВМС врятував чотирьох українських військових, які понад три роки переховувалися на окупованих територіяхVideo19:05 • 8754 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 22676 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 22269 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 46260 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 63617 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 45459 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Словаччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 32954 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 82608 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 32007 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 36657 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 37915 перегляди
Актуальне
The Times
Financial Times
Фейкові новини
Fox News
Ту-22М

Норвегія обмежує цінову стелю на російську нафту

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Норвегія приєдналася до ЄС, знизивши цінову стелю на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель. Це ускладнює фінансування російської війни в Україні.

Норвегія обмежує цінову стелю на російську нафту

Норвегія знизила цінову стелю на російську нафту в межах санкцій проти рф, узгоджених з Європейським Союзом. Про це повідомляє пресслужба норвезького МЗС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що таким чином Норвегія приєдналась до країн ЄС, які знизили стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель.

Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зменшення доходів та посилення тиску на російську економіку ускладнює російській владі ведення незаконної війни в Україні

- зазначив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Вказується, що тепер норвезькі компанії більше не зможуть імпортувати та купувати нафту й нафтопродукти за ціною вище встановленої для Норвегії, ЄС та третіх країн.

Крім того, заборонено надавати технічну допомогу, посередницькі послуги та фінансову допомогу, пов'язану з торгівлею, брокерськими послугами або транспортуванням до третіх країн сирої нафти або нафтопродуктів, що походять або експортуються з росії.

Нагадаємо

У липні ЄС затвердив новий пакет санкцій проти росії, що включає переглянуту стелю ціни на російську нафту.

Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти рф: знизила цінову стелю на нафту12.08.25, 19:18 • 3006 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Європейський Союз
Норвегія