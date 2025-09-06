Норвегія обмежує цінову стелю на російську нафту

Норвегія знизила цінову стелю на російську нафту в межах санкцій проти рф, узгоджених з Європейським Союзом. Про це повідомляє пресслужба норвезького МЗС, інформує УНН.

Зазначається, що таким чином Норвегія приєдналась до країн ЄС, які знизили стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель.

Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зменшення доходів та посилення тиску на російську економіку ускладнює російській владі ведення незаконної війни в Україні