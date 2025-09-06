Норвегія обмежує цінову стелю на російську нафту
Київ • УНН
Норвегія приєдналася до ЄС, знизивши цінову стелю на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель. Це ускладнює фінансування російської війни в Україні.
Норвегія знизила цінову стелю на російську нафту в межах санкцій проти рф, узгоджених з Європейським Союзом. Про це повідомляє пресслужба норвезького МЗС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що таким чином Норвегія приєдналась до країн ЄС, які знизили стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель.
Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зменшення доходів та посилення тиску на російську економіку ускладнює російській владі ведення незаконної війни в Україні
Вказується, що тепер норвезькі компанії більше не зможуть імпортувати та купувати нафту й нафтопродукти за ціною вище встановленої для Норвегії, ЄС та третіх країн.
Крім того, заборонено надавати технічну допомогу, посередницькі послуги та фінансову допомогу, пов'язану з торгівлею, брокерськими послугами або транспортуванням до третіх країн сирої нафти або нафтопродуктів, що походять або експортуються з росії.
Нагадаємо
У липні ЄС затвердив новий пакет санкцій проти росії, що включає переглянуту стелю ціни на російську нафту.
