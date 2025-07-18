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Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф
08:28 • 2118 перегляди
Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф
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Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф

Київ • УНН

 • 2100 перегляди

ЄС затвердив новий пакет санкцій проти росії, що включає переглянуту стелю ціни на російську нафту, відключення банків від SWIFT та обмеження для тіньового флоту. Санкції також стосуються китайських банків та експорту технологій для безпілотників.

Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф

Новий пакет санкцій ЄС проти росії включає переглянуту стелю ціни на російську нафту, нові відключення російських банків від SWIFT, санкції проти кількох організацій, зокрема в Китаї та інших країнах, які допомагають кремлю обходити обмеження. Про деталі повідомили голова дипломатії ЄС Кая Каллас та Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Ми твердо стоїмо на своєму. ЄС щойно схвалив один із найжорсткіших пакетів санкцій проти росії на сьогодні", - написала Каллас у X.

Голова дипломатії ЄС розписала нові обмеження:

  • "ще більше скорочуємо воєнний бюджет кремля, націлюємося на ще 105 суден "тіньового флоту" та їхніх пособників, а також обмежуємо доступ російських банків до фінансування";
    • трубопроводи "Північного потоку" (Nord Stream) будуть заборонені;
      • зниження стелі ціни на нафту;
        • "посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють ухилятися від санкцій, та блокуємо експорт технологій, які використовуються у безпілотниках";
          • "уперше включаємо до списку прапор реєстрації та найбільший НПЗ «роснефти» в Індії";
            • санкції також торкаються тих, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей.

              "Ми продовжимо підвищувати витрати, тому припинення агресії стає для москви єдиним шляхом уперед", - наголосила Каллас.

              Водночас Bloomberg навів деталі санкцій ЄС, що вводяться: 18-й пакет санкцій ЄС проти рф передбачає відключення ще близько 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT та повну заборону транзакцій, санкції щодо газопроводів "Північний потік", щоб гарантувати їхнє невведення в експлуатацію в майбутньому, та обмеження, запроваджені на російську нафту, перероблену в третіх країнах.

              Новий механізм щодо стелі ціни на російську нафту, як повідомляється, передбачатиме, що поріг починатиметься десь у діапазоні 45-50 доларів (у порівнянні з нинішніми 60 доларами) і автоматично переглядатиметься щонайменше двічі на рік на основі ринкових цін.

              Інші заходи, за даними Bloomberg, включають:

              • санкції проти десятків суден російського "тіньового флоту" нафтових танкерів, в результаті чого загальна їхня кількість перевищила 400, а також проти кількох організацій та трейдерів, які працюють із таємним флотом;
                • додавання більшої кількості товарів до існуючих списків обмеженого експорту, що використовуються воєнною машиною москви;
                  • санкції проти кількох організацій, зокрема в Китаї та інших країнах, які, як вважається, допомагають росії обходити торговельні та енергетичні обмеження блоку.

                    У ЄС підтвердили схвалення 18-го пакету санкцій проти рф: які нові обмеження18.07.25, 09:51 • 5242 перегляди

                    Анна Мурашко

                    Анна Мурашко

                    ЕкономікаПолітикаНовини Світу
                    SWIFT
                    Північний потік
                    Кая Каллас
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