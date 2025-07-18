У ЄС підтвердили схвалення 18-го пакету санкцій проти рф: які нові обмеження

У ЄС підтвердили схвалення 18-го пакету санкцій блоку проти рф, який націлений на російські банківський, енергетичний та військово-промисловий сектори, включаючи нову стелю ціни на нафту, про що повідомила у п'ятницю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X, пише УНН.

Я вітаю угоду щодо нашого 18-го пакету санкцій проти росії. Ми завдаємо удару в саме серце російської воєнної машини. Спрямовані на її банківський, енергетичний та військово-промисловий сектори, включаючи нову динамічну стелю ціни на нафту