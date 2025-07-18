У ЄС підтвердили схвалення 18-го пакету санкцій проти рф: які нові обмеження
Київ • УНН
Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти росії, що охоплює банківський, енергетичний та військово-промисловий сектори. Пакет включає нову динамічну стелю ціни на нафту, а Словаччина підтримала його після отримання гарантій щодо цін на газ.
У ЄС підтвердили схвалення 18-го пакету санкцій блоку проти рф, який націлений на російські банківський, енергетичний та військово-промисловий сектори, включаючи нову стелю ціни на нафту, про що повідомила у п'ятницю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X, пише УНН.
Я вітаю угоду щодо нашого 18-го пакету санкцій проти росії. Ми завдаємо удару в саме серце російської воєнної машини. Спрямовані на її банківський, енергетичний та військово-промисловий сектори, включаючи нову динамічну стелю ціни на нафту
"Тиск триває. Він триватиме, доки путін не завершить цю війну", - наголосила президентка Єврокомісії.
Вона також подякувала Данії, яка головує у Раді ЄС, за "цей перший успіх".
У ЄС схвалили нові санкції проти рф після обіцянки Словаччини зняти блокування - ЗМІ18.07.25, 09:09 • 3936 переглядiв
Доповнення
Словаччина напередодні заявила, що дозволить схвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти росії 18 липня. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, який блокував санкції, тепер домовився з Єврокомісією про гарантії щодо цін на газ та його можливого дефіциту на тлі наміру заборони імпорту російського газу блоком.