У ЄС схвалили нові санкції проти рф після обіцянки Словаччини зняти блокування - ЗМІ

Посли ЄС схвалили нові санкції проти рф після обіцянки Словаччини зняти блокування, повідомив у п'ятницю редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Зелене світло - посли ЄС схвалили санкції проти росії. Офіційне схвалення пізніше сьогодні - написав Йозвяк.

Доповнення

Словаччина напередодні заявила, що дозволить схвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти росії 18 липня. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, який блокував санкції, тепер домовився з Єврокомісією про гарантії щодо цін на газ та його можливого дефіциту на тлі наміру заборони імпорту російського газу блоком.