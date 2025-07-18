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У ЄС схвалили нові санкції проти рф після обіцянки Словаччини зняти блокування - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3940 перегляди

Посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Словаччина, яка раніше блокувала санкції, підтримала їх після домовленостей з Єврокомісією щодо цін на газ.

У ЄС схвалили нові санкції проти рф після обіцянки Словаччини зняти блокування - ЗМІ

Посли ЄС схвалили нові санкції проти рф після обіцянки Словаччини зняти блокування, повідомив у п'ятницю редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Зелене світло - посли ЄС схвалили санкції проти росії. Офіційне схвалення пізніше сьогодні

- написав Йозвяк.

Доповнення

Словаччина напередодні заявила, що дозволить схвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти росії 18 липня. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, який блокував санкції, тепер домовився з Єврокомісією про гарантії щодо цін на газ та його можливого дефіциту на тлі наміру заборони імпорту російського газу блоком.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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