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Словаччина завтра підтримає 18-й пакет санкцій проти росії - Фіцо

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Словаччина дозволить схвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти росії 18 липня. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо домовився з Урсулою фон дер Ляєн про гарантії щодо цін на газ та його можливого дефіциту.

Словаччина завтра підтримає 18-й пакет санкцій проти росії - Фіцо

Словаччина дозволить схвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії у п'ятницю, 18 липня. Про це оголосив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає УНН із посиланням на DennikN.

Деталі

Фіцо зазначив, що домовився з Урсулою фон дер Ляєн про гарантії для Словаччини щодо цін на газ.

"Підтверджені гарантії стосуються ціни на газ та його можливого дефіциту, транспортних зборів, а також можливості виникнення кризової ситуації у разі надзвичайно високих цін та дефіциту газу", – сказав він.

Додамо

Раніше редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк повідомив, що посли ЄС зустрічаються завтра вранці.

Велика ймовірність, що вони нарешті домовляться щодо санкцій проти рф 

- зазначив Йозвяк.

Нагадаємо

Словаччина блокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти росії за вторгнення в Україну доти, доки не буде знято її побоювання з приводу окремої пропозиції ЄС про поетапну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Радіо Свобода
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Tesla
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