Словаччина завтра підтримає 18-й пакет санкцій проти росії - Фіцо
Київ • УНН
Словаччина дозволить схвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти росії 18 липня. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо домовився з Урсулою фон дер Ляєн про гарантії щодо цін на газ та його можливого дефіциту.
Словаччина дозволить схвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії у п'ятницю, 18 липня. Про це оголосив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає УНН із посиланням на DennikN.
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Фіцо зазначив, що домовився з Урсулою фон дер Ляєн про гарантії для Словаччини щодо цін на газ.
"Підтверджені гарантії стосуються ціни на газ та його можливого дефіциту, транспортних зборів, а також можливості виникнення кризової ситуації у разі надзвичайно високих цін та дефіциту газу", – сказав він.
Додамо
Раніше редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк повідомив, що посли ЄС зустрічаються завтра вранці.
Велика ймовірність, що вони нарешті домовляться щодо санкцій проти рф
Нагадаємо
Словаччина блокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти росії за вторгнення в Україну доти, доки не буде знято її побоювання з приводу окремої пропозиції ЄС про поетапну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.