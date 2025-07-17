Словакия завтра поддержит 18-й пакет санкций против России - Фицо
Киев • УНН
Словакия разрешит одобрение 18-го пакета санкций ЕС против России 18 июля. Премьер-министр Роберт Фицо договорился с Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях относительно цен на газ и его возможного дефицита.
Словакия разрешит одобрение 18-го пакета санкций Европейского Союза против России в пятницу, 18 июля. Об этом объявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает УНН со ссылкой на DennikN.
Детали
Фицо отметил, что договорился с Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии относительно цен на газ.
"Подтвержденные гарантии касаются цены на газ и его возможного дефицита, транспортных сборов, а также возможности возникновения кризисной ситуации в случае чрезвычайно высоких цен и дефицита газа", – сказал он.
Добавим
Ранее редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС встречаются завтра утром.
Высока вероятность, что они наконец договорятся о санкциях против РФ
Напомним
Словакия блокировала 18-й пакет санкций ЕС против России за вторжение в Украину до тех пор, пока не будут сняты ее опасения по поводу отдельного предложения ЕС о поэтапном отказе от импорта российского газа до 1 января 2028 года.