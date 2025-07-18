В ЕС одобрили новые санкции против рф после обещания Словакии снять блокировку - СМИ

Послы ЕС одобрили новые санкции против рф после обещания Словакии снять блокировку, сообщил в пятницу редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Зеленый свет - послы ЕС одобрили санкции против россии. Официальное одобрение позже сегодня - написал Йозвяк.

Дополнение

Словакия накануне заявила, что позволит одобрение 18-го пакета санкций ЕС против россии 18 июля. Премьер-министр страны Роберт Фицо, который блокировал санкции, теперь договорился с Еврокомиссией о гарантиях относительно цен на газ и его возможного дефицита на фоне намерения запрета импорта российского газа блоком.