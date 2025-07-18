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В ЕС подтвердили одобрение 18-го пакета санкций против РФ: какие новые ограничения

Киев • УНН

 • 1914 просмотра

Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России, охватывающий банковский, энергетический и военно-промышленный секторы. Пакет включает новый динамический потолок цен на нефть, а Словакия поддержала его после получения гарантий относительно цен на газ.

В ЕС подтвердили одобрение 18-го пакета санкций против РФ: какие новые ограничения

В ЕС подтвердили одобрение 18-го пакета санкций блока против РФ, который нацелен на российские банковский, энергетический и военно-промышленный секторы, включая новый потолок цены на нефть, о чем сообщила в пятницу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X, пишет УНН.

Я приветствую соглашение по нашему 18-му пакету санкций против России. Мы наносим удар в самое сердце российской военной машины. Направлены на ее банковский, энергетический и военно-промышленный секторы, включая новый динамический потолок цены на нефть

- написала фон дер Ляйен.

"Давление продолжается. Оно будет продолжаться, пока Путин не завершит эту войну", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она также поблагодарила Данию, председательствующую в Совете ЕС, за "этот первый успех".

В ЕС одобрили новые санкции против рф после обещания Словакии снять блокировку - СМИ18.07.25, 09:09 • 3920 просмотров

Дополнение

Словакия накануне заявила, что позволит одобрение 18-го пакета санкций ЕС против России 18 июля. Премьер-министр страны Роберт Фицо, который блокировал санкции, теперь договорился с Еврокомиссией о гарантиях относительно цен на газ и его возможного дефицита на фоне намерения запрета импорта российского газа блоком.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Европейская комиссия
Роберт Фицо
Европейский Союз
Дания
Словакия
Урсула фон дер Ляйен
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