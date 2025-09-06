$41.350.02
5 сентября, 16:47 • 10249 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 17894 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 23035 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 19862 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 32483 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 40093 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 35129 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 63688 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46007 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 57173 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Норвегия ограничивает ценовой потолок на российскую нефть

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Норвегия присоединилась к ЕС, снизив ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. Это затрудняет финансирование российской войны в Украине.

Норвегия ограничивает ценовой потолок на российскую нефть

Норвегия снизила ценовой потолок на российскую нефть в рамках санкций против РФ, согласованных с Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба норвежского МИД, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что таким образом Норвегия присоединилась к странам ЕС, которые снизили потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.

Экспорт нефти по-прежнему составляет треть доходов российского правительства. Уменьшение доходов и усиление давления на российскую экономику затрудняет российским властям ведение незаконной войны в Украине

- отметил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Указывается, что теперь норвежские компании больше не смогут импортировать и покупать нефть и нефтепродукты по цене выше установленной для Норвегии, ЕС и третьих стран.

Кроме того, запрещено оказывать техническую помощь, посреднические услуги и финансовую помощь, связанную с торговлей, брокерскими услугами или транспортировкой в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих или экспортируемых из России.

Напомним

В июле ЕС утвердил новый пакет санкций против России, включающий пересмотренный потолок цены на российскую нефть.

Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ: снизила ценовой потолок на нефть12.08.25, 19:18 • 3006 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Европейский Союз
Норвегия