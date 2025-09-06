Норвегия ограничивает ценовой потолок на российскую нефть
Киев • УНН
Норвегия присоединилась к ЕС, снизив ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. Это затрудняет финансирование российской войны в Украине.
Норвегия снизила ценовой потолок на российскую нефть в рамках санкций против РФ, согласованных с Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба норвежского МИД, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что таким образом Норвегия присоединилась к странам ЕС, которые снизили потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.
Экспорт нефти по-прежнему составляет треть доходов российского правительства. Уменьшение доходов и усиление давления на российскую экономику затрудняет российским властям ведение незаконной войны в Украине
Указывается, что теперь норвежские компании больше не смогут импортировать и покупать нефть и нефтепродукты по цене выше установленной для Норвегии, ЕС и третьих стран.
Кроме того, запрещено оказывать техническую помощь, посреднические услуги и финансовую помощь, связанную с торговлей, брокерскими услугами или транспортировкой в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих или экспортируемых из России.
Напомним
В июле ЕС утвердил новый пакет санкций против России, включающий пересмотренный потолок цены на российскую нефть.
Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ: снизила ценовой потолок на нефть12.08.25, 19:18 • 3006 просмотров