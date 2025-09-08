Нефть дорожает: возможные новые санкции против рф и решение ОПЕК+ влияют на рынок

На мировых энергетических рынках 8 августа наблюдается подъем котировок нефти более чем на 1% – инвесторы учитывают угрозу новых санкций против российского экспорта, тогда как увеличение добычи организаций стран-экспортеров нефти происходит более медленными темпами, чем ожидалось. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

После значительных потерь на прошлой неделе цена фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 80 центов, или 1,2%, до 66,30 доллара за баррель, тогда как стоимость WTI прибавила 75 центов, достигнув 62,62 доллара.

Оба сорта, которые считаются эталонными, потеряли более 2% в пятницу из-за слабых данных с рынка труда США, а это подпитало опасения относительно спроса. В итоге прошлая неделя закончилась снижением более чем на 3%.

Ключевым фактором такого ценообразования стали геополитические риски: после ночного ракетного удара по Украине обсуждается возможное усиление ограничений на российскую нефть, что может повлиять на глобальные поставки.

В то же время решение ОПЕК+ о коррекции добычи с октября оказалось умеренным: восемь стран-участниц увеличат объемы лишь на 137 тысяч баррелей в сутки, что существенно меньше темпов прироста летом, составлявших более 400–550 тысяч баррелей.

Аналитики отмечают, что ОПЕК+, возглавляемый Саудовской Аравией, пытается балансировать между стремлением вернуть утраченную долю рынка и риском избыточного предложения в зимние месяцы северного полушария. Такая стратегия создает дополнительную поддержку для цен, поскольку рынок не получает ожидаемого объема "дешевой нефти".

Напомним

Несколько дней назад фьючерсы на нефть Brent и WTI снизились на фоне ожиданий увеличения добычи ОПЕК+ и роста запасов сырой нефти в США. Это привело к недельным потерям впервые за три недели.