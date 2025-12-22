"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений

Народный депутат Виктория Вагнер, член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, на последнем заседании подняла вопрос рисков лицензирования учреждений здравоохранения. Катализатором для этого стало так называемое "Дело Odrex", сообщает УНН.

Заседание медицинского комитета Верховной Рады состоялось с участием представителя Министерства здравоохранения Украины. По его итогам стороны договорились, что Минздрав подготовит аналитику по действующей системе лицензирования учреждений здравоохранения и представит их для дальнейшего обсуждения на уровне профильного комитета.

"Вопрос о рисках по вопросам лицензирования учреждений здравоохранения поставила на комитете. Министерство будет делать аналитику и обсуждать с народными депутатами", – рассказала Виктория Вагнер.

В частности, речь идет об анализе имеющихся рисков и возможных пробелов в законодательстве, которые позволяют медицинским учреждениям фактически обходить санкции регулятора. Ярким примером этого стало так называемое "Дело Odrex", которое обнажило проблемы современной модели лицензирования частной медицины в Украине.

Почему изменения необходимы?

В "Деле Odrex" Минздрав столкнулся с тем, что во время проверки одного из юридических лиц клиники, фигурирующей в уголовных делах по медицинской халатности, что могло привести к смерти пациента Аднана Кивана, администрация клиники не допустила членов специальной комиссии к медицинской документации. Именно это стало основанием для решения об отзыве медицинской лицензии. Однако даже такой жесткий шаг не привел к прекращению деятельности медицинского учреждения – клиника Odrex продолжила работу, просто переведя ее на другое юридическое лицо с действующей медицинской лицензией.

Минздрав оказался в ситуации, когда примененные регулятором санкции в отношении клиники, нарушившей лицензионные условия, не имеют реального влияния на ее деятельность. Клиника, потерявшая лицензию, не прекратила оказание медицинских услуг, а лишь "перетасовала" юридические лица и продолжила работать без каких-либо препятствий. При этом никаких предохранителей, которые бы исключали такую практику, современная система лицензирования не предусматривает.

Учитывая эту ситуацию, "Дело Odrex" ставит значительно более широкий вопрос, чем деятельность одной клиники. Оно заставляет обратить внимание на то, насколько распространенной является практика, когда частные медицинские учреждения имеют сразу несколько лицензий, оформленных на разные юридические лица, что позволяет им беспрепятственно менять "оболочку" в случае проверок или применения санкций.

В такой модели регулирования даже отзыв лицензии не означает фактического прекращения работы учреждения, а становится лишь формальностью, которая легко обходится. Следовательно, ключевым остается вопрос не только выявления нарушений, но и наличия у Минздрава, как регулятора, реальных механизмов влияния на клиники, в отношении которых есть массовые жалобы пациентов и продолжаются уголовные производства, но которые продолжают оказывать медицинские услуги благодаря медицинским лицензиям, полученным на другие юридические лица.