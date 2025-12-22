$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 8 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 2536 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 5130 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 8376 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 12034 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 12212 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 11179 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 10827 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 7940 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
22 декабря, 07:25 • 15433 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.4м/с
84%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 34844 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 17336 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 19419 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 15148 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 10448 просмотра
публикации
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 10470 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 50947 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 73076 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 107280 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 144470 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Сергей Лещенко
Михаил Подоляк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 19445 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 17362 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 30008 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 30959 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 42603 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-30
Сухой Су-27
Дія (сервис)

"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Так называемое "Дело Odrex" стало катализатором для обсуждения системных проблем в сфере лицензирования частной медицины в Украине. На заседании профильного комитета Верховной Рады народный депутат Виктория Вагнер подняла вопрос рисков действующей модели контроля за медицинскими учреждениями, которая позволяет фактически обходить санкции регулятора. По итогам обсуждения Министерство здравоохранения должно подготовить аналитику по пробелам в системе лицензирования и представить ее депутатам.

"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений

Народный депутат Виктория Вагнер, член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, на последнем заседании подняла вопрос рисков лицензирования учреждений здравоохранения. Катализатором для этого стало так называемое "Дело Odrex", сообщает УНН

Заседание медицинского комитета Верховной Рады состоялось с участием представителя Министерства здравоохранения Украины. По его итогам стороны договорились, что Минздрав подготовит аналитику по действующей системе лицензирования учреждений здравоохранения и представит их для дальнейшего обсуждения на уровне профильного комитета. 

"Вопрос о рисках по вопросам лицензирования учреждений здравоохранения поставила на комитете. Министерство будет делать аналитику и обсуждать с народными депутатами", – рассказала Виктория Вагнер.

В частности, речь идет об анализе имеющихся рисков и возможных пробелов в законодательстве, которые позволяют медицинским учреждениям фактически обходить санкции регулятора. Ярким примером этого стало так называемое "Дело Odrex", которое обнажило проблемы современной модели лицензирования частной медицины в Украине. 

Почему изменения необходимы? 

В "Деле Odrex" Минздрав столкнулся с тем, что во время проверки одного из юридических лиц клиники, фигурирующей в уголовных делах по медицинской халатности, что могло привести к смерти пациента Аднана Кивана, администрация клиники не допустила членов специальной комиссии к медицинской документации. Именно это стало основанием для решения об отзыве медицинской лицензии. Однако даже такой жесткий шаг не привел к прекращению деятельности медицинского учреждения – клиника Odrex продолжила работу, просто переведя ее на другое юридическое лицо с действующей медицинской лицензией.

Минздрав оказался в ситуации, когда примененные регулятором санкции в отношении клиники, нарушившей лицензионные условия, не имеют реального влияния на ее деятельность. Клиника, потерявшая лицензию, не прекратила оказание медицинских услуг, а лишь "перетасовала" юридические лица и продолжила работать без каких-либо препятствий. При этом никаких предохранителей, которые бы исключали такую практику, современная система лицензирования не предусматривает. 

Учитывая эту ситуацию, "Дело Odrex" ставит значительно более широкий вопрос, чем деятельность одной клиники. Оно заставляет обратить внимание на то, насколько распространенной является практика, когда частные медицинские учреждения имеют сразу несколько лицензий, оформленных на разные юридические лица, что позволяет им беспрепятственно менять "оболочку" в случае проверок или применения санкций.

В такой модели регулирования даже отзыв лицензии не означает фактического прекращения работы учреждения, а становится лишь формальностью, которая легко обходится. Следовательно, ключевым остается вопрос не только выявления нарушений, но и наличия у Минздрава, как регулятора, реальных механизмов влияния на клиники, в отношении которых есть массовые жалобы пациентов и продолжаются уголовные производства, но которые продолжают оказывать медицинские услуги благодаря медицинским лицензиям, полученным на другие юридические лица.

Лилия Подоляк

Здоровье
Odrex
Министерство здравоохранения Украины
Верховная Рада
Украина