"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"
Киев • УНН
По словам президента США, переговоры о завершении войны России против Украины идут нормально. Трамп отметил, что "все устали от этой войны, она должна остановиться".
Переговоры о завершении войны России против Украины идут нормально. Об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Подробности
В то же время, по его словам, в прошлом месяце стороны потеряли 27 тысяч солдат на поле боя, "но переговоры продолжаются".
Между Путиным и Зеленским огромная ненависть, но я надеюсь, что мы сможем это сделать. Мы разговариваем, переговоры идут хорошо
При этом он добавил, что "уладил восемь войн", но "с Россией и Украиной пока еще не решено".
"Все устали от этой войны, она должна остановиться", - добавил президент США.
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома отдает предпочтение поддержке американских пенсионеров, нежели оказанию финансовой помощи Украине.
