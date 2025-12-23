$42.250.09
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"

Киев • УНН

 • 876 просмотра

По словам президента США, переговоры о завершении войны России против Украины идут нормально. Трамп отметил, что "все устали от этой войны, она должна остановиться".

"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"

Переговоры о завершении войны России против Украины идут нормально. Об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Подробности

В то же время, по его словам, в прошлом месяце стороны потеряли 27 тысяч солдат на поле боя, "но переговоры продолжаются".

Между Путиным и Зеленским огромная ненависть, но я надеюсь, что мы сможем это сделать. Мы разговариваем, переговоры идут хорошо

- заверил Трамп.

При этом он добавил, что "уладил восемь войн", но "с Россией и Украиной пока еще не решено".

"Все устали от этой войны, она должна остановиться", - добавил президент США.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома отдает предпочтение поддержке американских пенсионеров, нежели оказанию финансовой помощи Украине.

Вадим Хлюдзинский

