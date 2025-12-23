Писториус: единственный, кто мог бы немедленно положить конец войне, - это путин

$42.250.09
49.470.12
ukenru
19:00 • 5826 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 13473 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 27025 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 20962 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 22084 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 22903 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 21392 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20665 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17969 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13698 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.5м/с
89%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Автоматы по почте и "деньги в книге": разоблачен межрегиональный канал нелегальной торговли оружиемPhoto22 декабря, 13:00 • 9570 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов22 декабря, 13:13 • 19370 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 12213 просмотра
Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны22 декабря, 14:37 • 12171 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка17:50 • 5414 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 27023 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 33853 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 64363 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 86352 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 121047 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Николас Мадуро
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка17:50 • 5446 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 12231 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 35847 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 33297 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 35302 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
YouTube
Instagram

Писториус: единственный, кто мог бы немедленно положить конец войне, - это путин

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что только российский диктатор владимир путин может немедленно прекратить войну, несмотря на совместные усилия по прекращению огня. Он также подчеркнул важность переговоров в Берлине и согласования позиций европейских партнеров, США и Украины.

Писториус: единственный, кто мог бы немедленно положить конец войне, - это путин

Единственный, кто мог бы немедленно положить конец войне, — это российский диктатор Владимир Путин. Об этом в интервью Die Zeit сказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает УНН.

Детали

По его словам, несмотря на усилия американцев, европейцев и украинцев по достижению прекращения огня, нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны.

Тем не менее, переговоры в Берлине были важны. Канцлер Мерц четко дал понять, что европейцы имеют право голоса в переговорах о будущем Украины. Европейские партнеры согласовали свои позиции с позициями США и Украины в Берлине. Это также было важно. А беспроцентный заем в размере 90 миллиардов евро, согласованный на саммите ЕС в Брюсселе, поможет Украине удовлетворить свои военные потребности в течение следующих двух лет

- сказал Писториус.

В то же время он подчеркнул, что сейчас вопрос о том, как можно обеспечить мир, является гипотетическими рассуждениями, поскольку Путин даже не готов к прекращению огня.

Тем не менее, европейцы заявили о своей принципиальной готовности участвовать в "силах под руководством Европы". Это также дает понять: теперь очередь США. Они должны будут внести значительный вклад в гарантии безопасности. Вместе мы имеем огромную силу сдерживания

- отметил министр обороны ФРГ.

Кроме того, он уточнил, что не верит в сценарий полномасштабной войны между Россией и НАТО, но это не снимает с Бундесвера необходимости усиливаться и наращивать производство вооружений.

Напомним

Германия завершила передачу Украине двух систем ПВО Patriot и девятой системы IRIS-T, усилив защиту украинского неба. Общий объем помощи ФРГ Украине в следующем году достигнет 11,5 миллиарда евро.

"Когда путин скажет, как он хочет действовать дальше, тогда увидим": Писториус осторожно высказался о роли европейских сил для Украины16.12.25, 15:59 • 3778 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Европейский Союз
Борис Писториус
Брюссель
Германия
Украина
Берлин