Писториус: единственный, кто мог бы немедленно положить конец войне, - это путин
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что только российский диктатор владимир путин может немедленно прекратить войну, несмотря на совместные усилия по прекращению огня. Он также подчеркнул важность переговоров в Берлине и согласования позиций европейских партнеров, США и Украины.
Единственный, кто мог бы немедленно положить конец войне, — это российский диктатор Владимир Путин. Об этом в интервью Die Zeit сказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает УНН.
Детали
По его словам, несмотря на усилия американцев, европейцев и украинцев по достижению прекращения огня, нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны.
Тем не менее, переговоры в Берлине были важны. Канцлер Мерц четко дал понять, что европейцы имеют право голоса в переговорах о будущем Украины. Европейские партнеры согласовали свои позиции с позициями США и Украины в Берлине. Это также было важно. А беспроцентный заем в размере 90 миллиардов евро, согласованный на саммите ЕС в Брюсселе, поможет Украине удовлетворить свои военные потребности в течение следующих двух лет
В то же время он подчеркнул, что сейчас вопрос о том, как можно обеспечить мир, является гипотетическими рассуждениями, поскольку Путин даже не готов к прекращению огня.
Тем не менее, европейцы заявили о своей принципиальной готовности участвовать в "силах под руководством Европы". Это также дает понять: теперь очередь США. Они должны будут внести значительный вклад в гарантии безопасности. Вместе мы имеем огромную силу сдерживания
Кроме того, он уточнил, что не верит в сценарий полномасштабной войны между Россией и НАТО, но это не снимает с Бундесвера необходимости усиливаться и наращивать производство вооружений.
Напомним
Германия завершила передачу Украине двух систем ПВО Patriot и девятой системы IRIS-T, усилив защиту украинского неба. Общий объем помощи ФРГ Украине в следующем году достигнет 11,5 миллиарда евро.
