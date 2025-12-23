Единственный, кто мог бы немедленно положить конец войне, — это российский диктатор Владимир Путин. Об этом в интервью Die Zeit сказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает УНН.

По его словам, несмотря на усилия американцев, европейцев и украинцев по достижению прекращения огня, нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны.

Тем не менее, переговоры в Берлине были важны. Канцлер Мерц четко дал понять, что европейцы имеют право голоса в переговорах о будущем Украины. Европейские партнеры согласовали свои позиции с позициями США и Украины в Берлине. Это также было важно. А беспроцентный заем в размере 90 миллиардов евро, согласованный на саммите ЕС в Брюсселе, поможет Украине удовлетворить свои военные потребности в течение следующих двух лет