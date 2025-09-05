$41.370.01
48.200.03
ukenru
06:13 • 648 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 18172 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 38175 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 31978 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 35205 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 37872 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 29148 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 24122 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 52214 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 42215 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Ціни на нафту падають третю сесію поспіль на тлі зростання пропозиції та запасів - Reuters

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI знизилися на тлі очікувань збільшення видобутку ОПЕК+ та зростання запасів сирої нафти у США. Це призвело до тижневих втрат вперше за три тижні.

Ціни на нафту падають третю сесію поспіль на тлі зростання пропозиції та запасів - Reuters

Ціни на нафту продовжили падіння третю сесію поспіль у п’ятницю, прямують до тижневих втрат вперше за три тижні, на тлі зростання очікувань щодо постачання та несподіваного збільшення запасів сирої нафти у США, що посилює побоювання щодо попиту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 10 центів, або 0,15%, до $66,89 за барель станом на 04:20 за Гринвічем, у той час як американська нафта West Texas Intermediate впала на 13 центів, або 0,20%, до $63,35.

Brent за тиждень знизився на 1,78%, а WTI — на 1%.

Ціни на нафту залишаються під тиском через побоювання щодо зростання постачання від ОПЕК+

- повідомили аналітики ANZ.

Аналітики зазначили, що зростають очікування ринку, що група (ОПЕК+) може викинути більше барелів на ринок, щоб повернути частку, втраченою на користь американських виробників сланцевої нафти в останні роки.

Reuters у середу повідомило, що вісім країн — учасників Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їх союзників, включаючи Росію (разом відомих як ОПЕК+), розглянуть можливість подальшого збільшення видобутку у жовтні на зустрічі в неділю, посилаючись на два обізнані джерела.

Ще одне збільшення означатиме, що ОПЕК+, яка постачає близько половини світової нафти, почне згортати другу хвилю скорочень видобутку — близько 1,65 мільйона барелів на добу, або 1,6% світового попиту — більш ніж за рік до запланованого терміну.

Доповнення

Тим часом запаси сирої нафти в США зросли на 2,4 мільйона барелів минулого тижня, оскільки нафтопереробні заводи увійшли в сезон технічного обслуговування, свідчать дані Управління енергетичної інформації США (EIA), оприлюднені в четвер. Для порівняння, в опитуванні Reuters очікувалося зниження на 2 мільйони барелів.

Сильна динаміка в нафтопереробному секторі залишалася ключовим фактором підтримки цін останніми місяцями, зазначили аналітики BMI у своєму звіті, але маржа переробки, ймовірно, зменшиться найближчими місяцями через послаблення зростання глобального попиту та збільшення обсягів техобслуговування на заводах.

Це, у свою чергу, знизить обсяги переробки, зменшивши попит на сиру нафту, вважають аналітики BMI.

Однак ризики постачання все ще залишаються актуальними.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою, зокрема Угорщиною та Словаччиною, які скаржилися Трампу, після ударів Україною по російських НПЗ.

Ольга Розгон

