Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 11853 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
4 вересня, 10:04 • 17088 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 22604 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 22861 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 19847 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 40544 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
3 вересня, 17:28 • 40235 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42929 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 38078 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
США та ЄС обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години - Стубб

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Радники президента США Дональда Трампа терміново обговорять з Євросоюзом можливі санкції проти російської нафти та газу. Це питання буде розглянуто протягом найближчих 24 годин.

США та ЄС обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години - Стубб

Радники президента США Дональда Трампа будуть терміново обговорювати з Євросоюзом можливість санкцій проти російської нафти і газу. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що президент Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами у четвер запропонував, щоб США та Європа діяли спільно щодо подальших санкцій проти Росії, і що санкції на нафту й газ також обговорюються.

"У цьому випадку є дві цілі, а саме нафта і газ. Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн і найближчі радники президента Трампа обговорять це протягом наступних 24 годин", - сказав Стубб.

Він зазначив, що підхід Трампа полягав у тому, що США та Європа повинні діяти разом щодо політики санкцій і шукати шляхи, зокрема, щоб зупинити російську військову машину економічними засобами.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою, зокрема Угорщиною та Словаччиною, які скаржилися Трампу, після ударів Україною по російських НПЗ.

Ольга Розгон

