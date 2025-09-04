США та ЄС обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години - Стубб
Київ • УНН
Радники президента США Дональда Трампа будуть терміново обговорювати з Євросоюзом можливість санкцій проти російської нафти і газу. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що президент Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами у четвер запропонував, щоб США та Європа діяли спільно щодо подальших санкцій проти Росії, і що санкції на нафту й газ також обговорюються.
"У цьому випадку є дві цілі, а саме нафта і газ. Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн і найближчі радники президента Трампа обговорять це протягом наступних 24 годин", - сказав Стубб.
Він зазначив, що підхід Трампа полягав у тому, що США та Європа повинні діяти разом щодо політики санкцій і шукати шляхи, зокрема, щоб зупинити російську військову машину економічними засобами.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою, зокрема Угорщиною та Словаччиною, які скаржилися Трампу, після ударів Україною по російських НПЗ.