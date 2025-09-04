Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою - Зеленський

Президент США Дональд Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою, зокрема Угорщиною та Словаччиною, які скаржилися Трампу, після ударів Україною по російських НПЗ. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в Єлисейському палаці, пише УНН.

Президент Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого, є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина. Але я хочу нагадати, що коли росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їх енергетику, на якій вони заробляють гроші, і витрачають ці гроші саме на зброю, то саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що "ось Україна така, вона зменшила можливості отримання відповідної нафти. Тому Україна знайшла такий вид санкцій