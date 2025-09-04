$41.370.01
48.200.03
ukenru
14:39 • 2562 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 6690 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 14132 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 20109 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 20716 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 18923 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 38756 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39891 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42501 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37917 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою - Зеленський

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп висловив незадоволення тим, що дві європейські країни продовжують купувати російську нафту.

Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою - Зеленський

Президент США Дональд Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою, зокрема Угорщиною та Словаччиною, які скаржилися Трампу, після ударів Україною по російських НПЗ. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в Єлисейському палаці, пише УНН.

Президент Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого, є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина. Але я хочу нагадати, що коли росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їх енергетику, на якій вони заробляють гроші, і витрачають ці гроші саме на зброю, то саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що "ось Україна така, вона зменшила можливості отримання відповідної нафти. Тому Україна знайшла такий вид санкцій

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив лідерам ЄС, що Європа має припинити купувати російську нафту та чинити тиск на Китай.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Дональд Трамп
Європа
Словаччина
Китай
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна