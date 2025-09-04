Трамп очень недоволен тем, что российская нефть покупается Европой - Зеленский

Президент США Дональд Трамп очень недоволен тем, что российская нефть покупается Европой, в частности Венгрией и Словакией, которые жаловались Трампу после ударов Украины по российским НПЗ. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Елисейском дворце, пишет УНН.

Президент Трамп очень недоволен тем, что российская нефть покупается Европой. Среди прочего, есть две страны, мы знаем, что это Венгрия и Словакия. Но я хочу напомнить, что когда Россия атаковала нашу энергетику, а мы в ответ атаковали их энергетику, на которой они зарабатывают деньги и тратят эти деньги именно на оружие, то именно эти две страны жаловались президенту Трампу на то, что "вот Украина такая, она уменьшила возможности получения соответствующей нефти. Поэтому Украина нашла такой вид санкций - сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть и оказывать давление на Китай.