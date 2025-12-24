Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рф

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 грудня, 15:52 • 14075 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 25514 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 32621 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 41175 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 30180 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 34883 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 19311 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18305 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23829 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39242 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.5м/с
70%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку Чернігова, триває евакуація мешканців23 грудня, 18:54 • 6128 перегляди
Майже 800 окупантів ліквідовано на інженерних боєприпасах за листопад місяць - Командування Сил підтримкиVideo23 грудня, 19:14 • 2912 перегляди
В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС23 грудня, 21:21 • 6150 перегляди
Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця23 грудня, 21:42 • 4528 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo00:39 • 6696 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 32621 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 23788 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 41175 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 34883 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 93792 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Джорджа Мелоні
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Чернігів
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 24585 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 23289 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 26987 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 29049 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 51643 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рф

Київ • УНН

 • 142 перегляди

ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в тульській області рф був атакований дронами в ніч на 24 грудня. Підприємство є одним з основних виробників синтетичного каучуку в росії.

Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рф

У Тульській області рф у ніч на середу, 24 грудня, дрони атакували ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку". Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

"Єфремов, тульська область був атакований ВАТ "Єфремівський завод синтетичного каучуку", - йдеться в одному з дописів.

"Відео із ймовірним ударом по Каучука в Єфремові, туди їдуть пожежки", - зазначається в іншому дописі.

Довідково

"Єфремовський завод синтетичного каучуку" є одним із основних виробників синтетичного каучуку і високомолекулярного поліізобутилену в рф.

За останні роки підприємство стикалося зі зниженням обсягів продажів і прибутку - частково через падіння попиту і зміни ринкових умов.

Нагадаємо

У ніч на 8 грудня дрони атакували низку російських міст, зокрема, і тулу.

Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)11.09.25, 04:25 • 33105 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Війна в Україні
Тульська область