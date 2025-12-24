Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рф
Київ • УНН
ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в тульській області рф був атакований дронами в ніч на 24 грудня. Підприємство є одним з основних виробників синтетичного каучуку в росії.
У Тульській області рф у ніч на середу, 24 грудня, дрони атакували ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку". Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
"Єфремов, тульська область був атакований ВАТ "Єфремівський завод синтетичного каучуку", - йдеться в одному з дописів.
"Відео із ймовірним ударом по Каучука в Єфремові, туди їдуть пожежки", - зазначається в іншому дописі.
Довідково
"Єфремовський завод синтетичного каучуку" є одним із основних виробників синтетичного каучуку і високомолекулярного поліізобутилену в рф.
За останні роки підприємство стикалося зі зниженням обсягів продажів і прибутку - частково через падіння попиту і зміни ринкових умов.
Нагадаємо
У ніч на 8 грудня дрони атакували низку російських міст, зокрема, і тулу.
