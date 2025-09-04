США и ЕС обсудят санкции против российских нефти и газа в ближайшие 24 часа - Стубб
Киев • УНН
Советники президента США Дональда Трампа срочно обсудят с Евросоюзом возможные санкции против российской нефти и газа. Этот вопрос будет рассмотрен в течение ближайших 24 часов.
Советники президента США Дональда Трампа будут срочно обсуждать с Евросоюзом возможность санкций против российской нефти и газа. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами в четверг предложил, чтобы США и Европа действовали совместно в отношении дальнейших санкций против России, и что санкции на нефть и газ также обсуждаются.
"В этом случае есть две цели, а именно нефть и газ. Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен и ближайшие советники президента Трампа обсудят это в течение следующих 24 часов", - сказал Стубб.
Он отметил, что подход Трампа заключался в том, что США и Европа должны действовать вместе в отношении политики санкций и искать пути, в частности, чтобы остановить российскую военную машину экономическими средствами.
Напомним
Президент США Дональд Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой, в частности Венгрией и Словакией, которые жаловались Трампу после ударов Украиной по российским НПЗ.