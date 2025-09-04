США и ЕС обсудят санкции против российских нефти и газа в ближайшие 24 часа - Стубб

$41.370.01
14:39 • 5662 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 11839 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 17081 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 22597 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 22855 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 19844 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 40541 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40234 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 42927 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 38076 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 283262 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 276771 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 274539 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 267264 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 30950 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 22955 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 19749 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto

4 сентября, 05:20 • 40541 просмотра
4 сентября, 05:20 • 40541 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 38543 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 11:49 • 76881 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 10494 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 22955 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 12023 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 17797 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 19843 просмотра
США и ЕС обсудят санкции против российских нефти и газа в ближайшие 24 часа - Стубб

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Советники президента США Дональда Трампа срочно обсудят с Евросоюзом возможные санкции против российской нефти и газа. Этот вопрос будет рассмотрен в течение ближайших 24 часов.

США и ЕС обсудят санкции против российских нефти и газа в ближайшие 24 часа - Стубб

Советники президента США Дональда Трампа будут срочно обсуждать с Евросоюзом возможность санкций против российской нефти и газа. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами в четверг предложил, чтобы США и Европа действовали совместно в отношении дальнейших санкций против России, и что санкции на нефть и газ также обсуждаются.

"В этом случае есть две цели, а именно нефть и газ. Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен и ближайшие советники президента Трампа обсудят это в течение следующих 24 часов", - сказал Стубб.

Он отметил, что подход Трампа заключался в том, что США и Европа должны действовать вместе в отношении политики санкций и искать пути, в частности, чтобы остановить российскую военную машину экономическими средствами.

Напомним

Президент США Дональд Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой, в частности Венгрией и Словакией, которые жаловались Трампу после ударов Украиной по российским НПЗ.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Александр Стабб
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Финляндия
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен