Очередной фейк от Коломойского: журналистское расследование опровергло его заявления

Бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского в очередной раз поймали на распространении резонансных фейков. В частности, ложью оказалось свежее заявление олигарха о том, что фигурант дела "Мидас" Тимур Миндич живет с ним по соседству в Израиле. О том, что Миндич не соседствует с Коломойским, сообщил журналист Михаил Ткач, передает УНН.

Так, по словам расследователя, Тимур Миндич не проживает рядом с олигархом Игорем Коломойским, которого обвиняют в присвоении миллиардных средств и покушении на убийство.

"Миндич живет в роскошном пригороде Тель-Авива, но не там, где была информация. И не там, где я его снимал в 19 году по соседству с Коломойским", – сказал Михаил Ткач.

Опровержение данной информации автоматически подтверждает ложность и предварительного заявления Коломойского о том, что 28 ноября в Израиле было совершено покушение на убийство Тимура Миндича, пишет нардеп Ярослав Железняк.

"Из комментария Михаила (Ткача – ред.) понятно, что Миндич давно уже не живет в доме рядом с Коломойским. Что еще раз подтверждает бредовость вброса Бени", – написал нардеп.

Как известно, тогда Коломойский заявил, что убийцы ошиблись дверью и ранили уборщицу. Этот "фейк" сразу опровергла полиция Израиля, сообщив, что никакого покушения на убийство Миндича не совершалось, как и не было нападения на уборщицу.

По данным СМИ, Коломойский не в первый раз распространяет сенсационные заявления, которые затем оказываются информационными "вбросами". Эксперты объясняют это тем, что Коломойский специально распространяет фейки, чтобы спастись от длительного срока заключения, грозящего ему после завершения судебных дел в Великобритании и Украине. Его слова свидетельствуют, что он действует в интересах России и работает на расшатывание Украины, заявил, в частности, политический эксперт, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Как известно, Коломойский является фигурантом ряда уголовных производств, касающихся масштабных финансовых махинаций и тяжких преступлений против личности. Он обвиняется, в частности, в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка" путем фиктивного кредитования, отмывании средств и мошенничестве, организации заказного убийства и т.д.