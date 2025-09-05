Цены на нефть падают третью сессию подряд на фоне роста предложения и запасов - Reuters

Цены на нефть продолжили падение третью сессию подряд в пятницу, направляясь к недельным потерям впервые за три недели, на фоне роста ожиданий относительно поставок и неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США, что усиливает опасения относительно спроса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 10 центов, или 0,15%, до $66,89 за баррель по состоянию на 04:20 по Гринвичу, в то время как американская нефть West Texas Intermediate упала на 13 центов, или 0,20%, до $63,35.

Brent за неделю снизился на 1,78%, а WTI — на 1%.

Цены на нефть остаются под давлением из-за опасений относительно роста поставок от ОПЕК+ - сообщили аналитики ANZ.

Аналитики отметили, что растут ожидания рынка, что группа (ОПЕК+) может выбросить больше баррелей на рынок, чтобы вернуть долю, потерянную в пользу американских производителей сланцевой нефти в последние годы.

Reuters в среду сообщило, что восемь стран — участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзников, включая Россию (вместе известных как ОПЕК+), рассмотрят возможность дальнейшего увеличения добычи в октябре на встрече в воскресенье, ссылаясь на два осведомленных источника.

Еще одно увеличение будет означать, что ОПЕК+, которая поставляет около половины мировой нефти, начнет сворачивать вторую волну сокращений добычи — около 1,65 миллиона баррелей в сутки, или 1,6% мирового спроса — более чем за год до запланированного срока.

Дополнение

Тем временем запасы сырой нефти в США выросли на 2,4 миллиона баррелей на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие заводы вошли в сезон технического обслуживания, свидетельствуют данные Управления энергетической информации США (EIA), обнародованные в четверг. Для сравнения, в опросе Reuters ожидалось снижение на 2 миллиона баррелей.

Сильная динамика в нефтеперерабатывающем секторе оставалась ключевым фактором поддержки цен в последние месяцы, отметили аналитики BMI в своем отчете, но маржа переработки, вероятно, уменьшится в ближайшие месяцы из-за ослабления роста глобального спроса и увеличения объемов техобслуживания на заводах.

Это, в свою очередь, снизит объемы переработки, уменьшив спрос на сырую нефть, считают аналитики BMI.

Однако риски поставок все еще остаются актуальными.

Напомним

Президент США Дональд Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой, в частности Венгрией и Словакией, которые жаловались Трампу после ударов Украины по российским НПЗ.

