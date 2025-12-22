В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
Киев • УНН
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о формировании рабочей группы в Верховной Раде. Она проработает вопрос проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения.
В Верховной Раде создается рабочая группа для проработки вопроса проведения выборов Президента во время военного положения, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа", формирующей монобольшинство в ВР, Давид Арахамия в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения
По его словам, "обсуждение будет проходить на базе профильного комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов".
"Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители СМИ", - указал он.
Напомним
Ранее в ЦИК указали, что проведение выборов в Украине возможно только при наличии мирных условий и соответствующих законодательных изменений. В настоящее время законодательство рассчитано на мирное время и требует пересмотра с учетом военных и послевоенных реалий.
