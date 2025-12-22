В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения

В Верховной Раде создается рабочая группа для проработки вопроса проведения выборов Президента во время военного положения, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа", формирующей монобольшинство в ВР, Давид Арахамия в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения - сообщил Арахамия.

По его словам, "обсуждение будет проходить на базе профильного комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов".

"Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители СМИ", - указал он.

Напомним

Ранее в ЦИК указали, что проведение выборов в Украине возможно только при наличии мирных условий и соответствующих законодательных изменений. В настоящее время законодательство рассчитано на мирное время и требует пересмотра с учетом военных и послевоенных реалий.

