10:46 • 282 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 842 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против РФ, будут "не только лица из России, но и из Китая" - Зеленский
10:33 • 1276 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 1930 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 2362 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 11850 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 27627 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 41045 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
21 декабря, 12:47 • 44845 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 50823 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
Эксклюзив
Эксклюзив
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о формировании рабочей группы в Верховной Раде. Она проработает вопрос проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения.

В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения

В Верховной Раде создается рабочая группа для проработки вопроса проведения выборов Президента во время военного положения, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа", формирующей монобольшинство в ВР, Давид Арахамия в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения

- сообщил Арахамия.

По его словам, "обсуждение будет проходить на базе профильного комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов".

"Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители СМИ", - указал он.

Напомним

Ранее в ЦИК указали, что проведение выборов в Украине возможно только при наличии мирных условий и соответствующих законодательных изменений. В настоящее время законодательство рассчитано на мирное время и требует пересмотра с учетом военных и послевоенных реалий.

Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский20.12.25, 16:15 • 39389 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
Военное положение
Война в Украине
Давид Арахамия
Слуга народа
Верховная Рада