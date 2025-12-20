$42.340.00
14:15 • 1384 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

Украина обсуждала с США проведение выборов, что может свидетельствовать о понимании американской стороной, как обеспечить безопасные выборы. МИД начал заниматься вопросом необходимой инфраструктуры за границей для голосования украинцев.

Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский

Украина обсуждала выборы с США, и факт поднятия американской стороной этой темы может свидетельствовать о ее понимании, как помочь обеспечить безопасность. В то же время МИД начал заниматься вопросом необходимой для выборов инфраструктуры за рубежом. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув при этом, что "не путину решать, когда, в каком формате будут проходить выборы в Украине", передает УНН.

Не путину решать, когда, в каком формате будут проходить выборы в Украине, потому что это выборы исключительно украинские. Он точно не гражданин Украины, он точно не будет влиять ни на что

- сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Также, по его словам, "есть практика заграничных голосований, это нормальная история".

Безусловно, в данной ситуации, когда мы дойдем до выборов, то немного будет усложнено из-за количества украинцев, но для этого есть все задачи МИД. Они уже этим начали заниматься, они имеют контакты с нашими партнерами за рубежом. Для этого нужно подходить с возможной инфраструктурой за рубежом, чтобы это было возможно для голосования

- сказал Зеленский.

Он добавил, что на неконтролируемых Украиной территориях, временно оккупированных, не могут проводиться выборы, потому что "понятно, как это будет происходить".

Выборы зависят от двух вещей: безопасность и законодательство. Законодательство… надо находить какие-то шаги по изменениям, но с безопасностью надо что-то делать. Это самое главное. Важно, чтобы наши военные, которые защищают государство, могли бы проголосовать. Мы говорили уже с американскими партнерами, они поднимали этот вопрос. Я думаю, если поднимают этот вопрос, значит знают, как помочь обеспечить нам безопасные выборы. Это прежде всего может быть прекращение огня или окончание уже войны. Или прекращение огня, как минимум на время выборов

- указал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не стремится оставаться на посту президента.

Павел Башинский

