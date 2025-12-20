Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Київ • УНН
Україна обговорювала зі США проведення виборів, що може свідчити про розуміння американською стороною, як забезпечити безпечні вибори. МЗС почало займатися питанням необхідної інфраструктури за кордоном для голосування українців.
Україна обговорювала вибори зі США, і факт порушення американською стороною цієї теми може свідчити про розуміння нею, як допомогти забезпечити безпеку. Водночас МЗС почало займатися питанням необхідної для виборів інфраструктури за кордоном. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, наголосивши при цьому, що "не путіну вирішувати, коли, у якому форматі будуть проходити вибори в Україні", передає УНН.
Не путіну вирішувати, коли, у якому форматі будуть проходити вибори в Україні, бо це вибори виключно українські. Він точно не громадянин України, він точне не буде впливати ні на що
Також, з його слів, "є практика закордонних голосувань, це нормальна історія".
Безумовно, у даній ситуації, коли ми дійдемо до виборів, то трішки буде ускладнена через кількість українців, але для цього є всі завдання МЗС. Вони вже цим почали займатися, вони мають контакти з нашими партнерами за кордоном. Для цього потрібно підходити з можливою інфраструктурою за кордоном, щоб це було можливо для голосування
Він додав, що на неконтрольованих Україною територіях, тимчасово окупованих, не можуть проводитися вибори, бо "зрозуміло, як це буде відбуватися".
Вибори залежать від двох речей: безпека і законодавство. Законодавство… треба знаходити якихось кроків щодо змін, але з безпекою треба щось робити. Це найголовніше. Важливо, щоб наші військові, які захищають державу, могли б проголосувати. Ми говорили вже з американськими партнерами, вони піднімали це питання. Я думаю, якщо піднімають це питання, значить знають, як допомогти забезпечити нам безпечні вибори. Це передусім може бути припинення вогню або закінчення вже війни. Або припинення вогню, як мінімум на час виборів
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що не прагне залишатися на посаді президента.