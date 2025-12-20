Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський

Україна обговорювала вибори зі США, і факт порушення американською стороною цієї теми може свідчити про розуміння нею, як допомогти забезпечити безпеку. Водночас МЗС почало займатися питанням необхідної для виборів інфраструктури за кордоном. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, наголосивши при цьому, що "не путіну вирішувати, коли, у якому форматі будуть проходити вибори в Україні", передає УНН.

