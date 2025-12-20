$42.340.00
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 10020 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 12721 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 13972 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 15136 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 14766 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 22666 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 37519 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 27100 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32667 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Україна обговорювала зі США проведення виборів, що може свідчити про розуміння американською стороною, як забезпечити безпечні вибори. МЗС почало займатися питанням необхідної інфраструктури за кордоном для голосування українців.

Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський

Україна обговорювала вибори зі США, і факт порушення американською стороною цієї теми може свідчити про розуміння нею, як допомогти забезпечити безпеку. Водночас МЗС почало займатися питанням необхідної для виборів інфраструктури за кордоном. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, наголосивши при цьому, що "не путіну вирішувати, коли, у якому форматі будуть проходити вибори в Україні", передає УНН.

Не путіну вирішувати, коли, у якому форматі будуть проходити вибори в Україні, бо це вибори виключно українські. Він точно не громадянин України, він точне не буде впливати ні на що

- сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру.

Також, з його слів, "є практика закордонних голосувань, це нормальна історія".

Безумовно, у даній ситуації, коли ми дійдемо до виборів, то трішки буде ускладнена через кількість українців, але для цього є всі завдання МЗС. Вони вже цим почали займатися, вони мають контакти з нашими партнерами за кордоном. Для цього потрібно підходити з можливою інфраструктурою за кордоном, щоб це було можливо для голосування

- сказав Зеленський.

Він додав, що на неконтрольованих Україною територіях, тимчасово окупованих, не можуть проводитися вибори, бо "зрозуміло, як це буде відбуватися".

Вибори залежать від двох речей: безпека і законодавство. Законодавство… треба знаходити якихось кроків щодо змін, але з безпекою треба щось робити. Це найголовніше. Важливо, щоб наші військові, які захищають державу, могли б проголосувати. Ми говорили вже з американськими партнерами, вони піднімали це питання. Я думаю, якщо піднімають це питання, значить знають, як допомогти забезпечити нам безпечні вибори. Це передусім може бути припинення вогню або закінчення вже війни. Або припинення вогню, як мінімум на час виборів

- вказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що не прагне залишатися на посаді президента.

Павло Башинський

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Луїш Монтенегру
Португалія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна