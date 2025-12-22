"М’яч на полі Верховної Ради": у ЦВК висловилися про вибори

$42.250.09
49.470.12
ukenru
10:46 • 48 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 380 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 826 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 1472 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 1988 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 11598 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 27109 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 40533 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 44349 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 50388 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.7м/с
81%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 20307 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 18826 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 24719 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48 • 27078 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 24201 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 40123 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 62628 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 96519 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 133677 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 101659 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ларс Люкке Расмуссен
Денис Шмигаль
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Житомирська область
Європа
Реклама
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 10446 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 9516 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 25180 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 26393 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 38220 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
Fox News
Starlink

"М’яч на полі Верховної Ради": у ЦВК висловилися про вибори

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив, що вибори в Україні можливі лише за мирних умов та відповідних законодавчих змін. Він наголосив на необхідності перегляду чинного законодавства, розрахованого на мирний час.

"М’яч на полі Верховної Ради": у ЦВК висловилися про вибори

Проведення виборів в Україні можливе лише за наявності мирних умов і відповідних законодавчих змін. Наразі, законодавство розраховане на мирний час і потребує перегляду з урахуванням воєнних та повоєнних реалій. Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Деталі

За словами посадовця, говорити про вибори можна тільки після того, коли будуть відповідні передумови. Також, він наголосив на необхідності змін у чинному законодавстві.

"Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови. Потрібно провести ревізію нашого законодавства, яке розраховано на мирний час. Після того, як наступлять передумови, буде вирішено питання юридично, щодо воєнного стану, можна сказати, про проведення виборів. А для проведення виборів потрібні внесення змін до законодавства, що враховувало б нюанси проведення повоєнних виборів, або виборів після припинення активної фази бойових дій. Для цього необхідно напрацювання в Парламенті, необхідно напрацювання дорожньої карти і законопроект", - заявив Сергій Дубовик

А також, додав:

"Центральна виборча комісія разом з експортним середовищем, з представниками міжнародних партнерів працює над необхідними змінами до законодавства. Але в цих умовах, м’яч на полі Верховної Ради", - підкреслив посадовець.

Нагадаємо

Україна обговорювала зі США проведення виборів, що може свідчити про розуміння американською стороною, як забезпечити безпечні вибори. МЗС почало займатися питанням необхідної інфраструктури за кордоном для голосування українців.

Президент Зеленський заявив, що підтримав проведення виборів уже сьогодні, щоб зняти політичні спекуляції. Він наголосив, що виборчий процес не повинен послабити країну у війні та розколоти суспільство.

Виборча комісія Великої Британії та ЦВК України підписали угоду про співпрацю. Британія підтримає Україну у підготовці до майбутніх повоєнних виборів.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Верховна Рада України
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна