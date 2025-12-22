"М’яч на полі Верховної Ради": у ЦВК висловилися про вибори

Проведення виборів в Україні можливе лише за наявності мирних умов і відповідних законодавчих змін. Наразі, законодавство розраховане на мирний час і потребує перегляду з урахуванням воєнних та повоєнних реалій. Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Деталі

За словами посадовця, говорити про вибори можна тільки після того, коли будуть відповідні передумови. Також, він наголосив на необхідності змін у чинному законодавстві.

"Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови. Потрібно провести ревізію нашого законодавства, яке розраховано на мирний час. Після того, як наступлять передумови, буде вирішено питання юридично, щодо воєнного стану, можна сказати, про проведення виборів. А для проведення виборів потрібні внесення змін до законодавства, що враховувало б нюанси проведення повоєнних виборів, або виборів після припинення активної фази бойових дій. Для цього необхідно напрацювання в Парламенті, необхідно напрацювання дорожньої карти і законопроект", - заявив Сергій Дубовик

А також, додав:

"Центральна виборча комісія разом з експортним середовищем, з представниками міжнародних партнерів працює над необхідними змінами до законодавства. Але в цих умовах, м’яч на полі Верховної Ради", - підкреслив посадовець.

Нагадаємо

Україна обговорювала зі США проведення виборів, що може свідчити про розуміння американською стороною, як забезпечити безпечні вибори. МЗС почало займатися питанням необхідної інфраструктури за кордоном для голосування українців.

Президент Зеленський заявив, що підтримав проведення виборів уже сьогодні, щоб зняти політичні спекуляції. Він наголосив, що виборчий процес не повинен послабити країну у війні та розколоти суспільство.

Виборча комісія Великої Британії та ЦВК України підписали угоду про співпрацю. Британія підтримає Україну у підготовці до майбутніх повоєнних виборів.