Великобритания поможет Украине провести выборы после войны - The Independent

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 августа, 12:26 • 45922 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 74117 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 70385 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 69426 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 43926 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 31577 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 96597 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 72853 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86233 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103693 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
63%
749мм
Популярные новости
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 46965 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 58909 просмотра
США депортировали первых украинских беженцев15:55 • 7972 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 12006 просмотра
Польша объяснила отсутствие своего представителя на встрече в Вашингтоне17:32 • 6456 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 74152 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 70417 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 69456 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 59275 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 43944 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Антониу Кошта
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 12083 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 47252 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 113169 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 65777 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 121809 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
Вторая мировая война
Instagram
Евро

Великобритания поможет Украине провести выборы после войны - The Independent

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Избирательная комиссия Великобритании и ЦИК Украины подписали соглашение о сотрудничестве. Великобритания поддержит Украину в подготовке к будущим послевоенным выборам.

Великобритания поможет Украине провести выборы после войны - The Independent

Избирательная комиссия Великобритании и Центральная избирательная комиссия Украины сегодня, 19 августа, подписали соглашение о развитии и углублении сотрудничества по избирательным вопросам. В частности, Великобритания готова поддержать Украину в ее подготовке к предстоящим послевоенным выборам. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.

Избирательная комиссия Великобритании и Центральная избирательная комиссия Украины сегодня подписали соглашение о развитии и углублении сотрудничества по избирательным вопросам во время визита Избирательной комиссии Украины в Лондон

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество будет иметь много форм, в частности обмен между комиссиями передовым опытом в сфере администрирования выборов, кибербезопасности и обучения избирателей.

"Визит был организован совместно с Советом Европы и Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития. Украинская делегация приняла участие в ряде встреч в Великобритании, обсуждая такие вопросы, как дезинформация и ложная информация, иностранное вмешательство в выборы, физическая и кибербезопасность на выборах, голосование за пределами страны, повышение осведомленности общественности и регулирование политического финансирования. Эта информация поможет украинской Комиссии в планировании будущих послевоенных выборов", - добавили в комиссии.

Исполнительный директор избирательной комиссии Великобритании Виджай Рангараджан подчеркнул, что "проведение хорошо организованных выборов, которые пользуются доверием общественности, имеет решающее значение для здоровой и свободной демократии.

Мы готовы поддержать Украину в ее подготовке к предстоящим послевоенным выборам

- сказал Рангараджан.

Председатель ЦИК Олег Диденко заявил, что "готовясь к сложным послевоенным выборам, налаживание сотрудничества и ознакомление с важными процессами, такими как голосование за рубежом и борьба с дезинформацией, позволит нам эффективно и результативно подготовиться к самым сложным выборам в истории нашей страны".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом подтвердил готовность к проведению выборов. Для этого нужны соответствующие "условия безопасности".

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Выборы
Совет Европы
Дональд Трамп
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Лондон