Великобритания поможет Украине провести выборы после войны - The Independent

Избирательная комиссия Великобритании и Центральная избирательная комиссия Украины сегодня, 19 августа, подписали соглашение о развитии и углублении сотрудничества по избирательным вопросам. В частности, Великобритания готова поддержать Украину в ее подготовке к предстоящим послевоенным выборам. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.

Избирательная комиссия Великобритании и Центральная избирательная комиссия Украины сегодня подписали соглашение о развитии и углублении сотрудничества по избирательным вопросам во время визита Избирательной комиссии Украины в Лондон

Отмечается, что сотрудничество будет иметь много форм, в частности обмен между комиссиями передовым опытом в сфере администрирования выборов, кибербезопасности и обучения избирателей.

"Визит был организован совместно с Советом Европы и Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития. Украинская делегация приняла участие в ряде встреч в Великобритании, обсуждая такие вопросы, как дезинформация и ложная информация, иностранное вмешательство в выборы, физическая и кибербезопасность на выборах, голосование за пределами страны, повышение осведомленности общественности и регулирование политического финансирования. Эта информация поможет украинской Комиссии в планировании будущих послевоенных выборов", - добавили в комиссии.

Исполнительный директор избирательной комиссии Великобритании Виджай Рангараджан подчеркнул, что "проведение хорошо организованных выборов, которые пользуются доверием общественности, имеет решающее значение для здоровой и свободной демократии.

Мы готовы поддержать Украину в ее подготовке к предстоящим послевоенным выборам