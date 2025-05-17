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17 мая, 13:35
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Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)
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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня
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17 мая, 13:35
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Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф
16 мая, 15:59
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Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать
16 мая, 15:31
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