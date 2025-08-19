Европейские лидеры сомневаются в долговечности гарантий безопасности США для Украины после ухода Трампа

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 3020 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 12491 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 14121 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 15699 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 16596 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 18058 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 70234 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 58749 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 73626 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 92353 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.1м/с
36%
749мм
Популярные новости
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 88344 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 78368 просмотра
На Покровском направлении - более трети всех боев: карта от ГенштабаPhoto19 августа, 06:00 • 10964 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов19 августа, 06:55 • 81856 просмотра
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине19 августа, 07:45 • 12555 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 12491 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 14121 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 15699 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 9616 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 16596 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии10:46 • 8110 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 78926 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 46262 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 103776 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 93141 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Хранитель
Доллар США

Европейские лидеры сомневаются в долговечности гарантий безопасности США для Украины после ухода Трампа

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Европейские лидеры выразили Дональду Трампу обеспокоенность по поводу гарантий безопасности США для Украины после его президентского срока. Трамп признал, что будущее конфликта зависит от того, кто будет в Овальном кабинете.

Европейские лидеры сомневаются в долговечности гарантий безопасности США для Украины после ухода Трампа

Президент США Дональд Трамп признал - даже если Украина и Россия договорятся о прекращении огня, будущее конфликта будет зависеть от того, кто именно будет в Овальном кабинете в Вашингтоне.

Передает УНН со ссылкой на Fox News и CNN.

Детали

Лидеры европейских стран, сопровождавшие визит Зеленского в Вашингтон, во время вчерашних встреч выразили Трампу обеспокоенность.

У них есть сомнения, будут ли обеспечены гарантии США в потенциальном мирном соглашении РФ с Украиной после окончания президентского срока Трампа?

Глава Белого дома признал, что такой вопрос есть.

Да, они это сделали. Мы говорили об этом. Да, это так. Я могу сказать то же самое о них

- отметил Трамп в интервью Fox News.

Президент США признал, что даже если Украина и Россия придут к соглашению, будущее конфликта будет зависеть от того, кто возглавляет Белый дом.

Таким образом, усилия, направленные на то, чтобы сдержать российскую агрессию, в том числе вероятную в будущем, в значительной степени будут зависеть от того, кто будет в Овальном кабинете. Об этом говорилось в интервью Fox News.

Справка

Президент США и европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которая сопротивляется долгосрочной агрессии РФ. Среди ключевых тем обсуждения - заключение гарантий безопасности с целью, чтобы РФ не попыталась снова вторгнуться. Конечно, все это при условии, что стороны придут к пока труднодостижимому мирному соглашению.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что страны Европы отправят войска для обеспечения мира в Украине, но президент США не объявил об участии американских войск в этой миссии.

Трамп назвал членство Украины в НАТО практически невозможным.

Трамп: россия - мощная военная держава, нравится это или нет19.08.25, 16:49 • 392 просмотра

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Выборы
Овальный кабинет
Фокс Ньюс
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Белый дом
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Северная Америка
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина