Европейские лидеры сомневаются в долговечности гарантий безопасности США для Украины после ухода Трампа

Президент США Дональд Трамп признал - даже если Украина и Россия договорятся о прекращении огня, будущее конфликта будет зависеть от того, кто именно будет в Овальном кабинете в Вашингтоне.

Передает УНН со ссылкой на Fox News и CNN.



Детали

Лидеры европейских стран, сопровождавшие визит Зеленского в Вашингтон, во время вчерашних встреч выразили Трампу обеспокоенность.

У них есть сомнения, будут ли обеспечены гарантии США в потенциальном мирном соглашении РФ с Украиной после окончания президентского срока Трампа?

Глава Белого дома признал, что такой вопрос есть.

Да, они это сделали. Мы говорили об этом. Да, это так. Я могу сказать то же самое о них - отметил Трамп в интервью Fox News.

Президент США признал, что даже если Украина и Россия придут к соглашению, будущее конфликта будет зависеть от того, кто возглавляет Белый дом.

Таким образом, усилия, направленные на то, чтобы сдержать российскую агрессию, в том числе вероятную в будущем, в значительной степени будут зависеть от того, кто будет в Овальном кабинете. Об этом говорилось в интервью Fox News.

Справка

Президент США и европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которая сопротивляется долгосрочной агрессии РФ. Среди ключевых тем обсуждения - заключение гарантий безопасности с целью, чтобы РФ не попыталась снова вторгнуться. Конечно, все это при условии, что стороны придут к пока труднодостижимому мирному соглашению.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что страны Европы отправят войска для обеспечения мира в Украине, но президент США не объявил об участии американских войск в этой миссии.

Трамп назвал членство Украины в НАТО практически невозможным.

Трамп: россия - мощная военная держава, нравится это или нет