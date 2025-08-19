Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що країни Європи відправлять війська для забезпечення миру в Україні. Він не оголосив про участь американських військ у цій місії.
Передає УНН із посиланням на Fox News та Sky News.
Деталі
На запитання про перспективи гарантій безпеки Трамп відповів, що президент США Дональд Трамп заявив, що саме європейські країни "будуть їх надавати".
Вони хочуть мати війська на місці. Я не думаю, що це буде проблемою
Президент США мав на увазі Францію, Німеччину та Велику Британію.
Дональд Трамп у інтерв'ю Fox News каже, що сподівається, що президент рф володимир путін "буде добрим", а от якщо ні, - ситуація буде складною.
На думку оільника Білого дому, Володимир Зеленський і путін наразі добре справляються.
Щодо військ США в Україні
На запитання, чи може він дати гарантії, що американських військ "на місці не буде", Трамп відповідає: "Ви маєте мою гарантію, і я президент".
"Я просто намагаюся зупинити вбивства людей", - додав Трамп.
Нагадаємо
У ключових аспектах - територія, допомога, захист - Київ та москва мають суттєві розбіжності. Але президент Трамп наполягає на тому, що пряма мирна угода є цілком реальною, попри суттєві суперечки.
За столом переговорів в Овальному кабінеті, окрім української сторони, США та представників Європи, незримо був присутній голос путіна, пише CNN. І хоча Трамп обрав оптимістичний тон, втім його ніби стверджуюче питання "коли" вказує на те, а чи дійсно кремль налаштований на переговори про припинення агресії в Україні.