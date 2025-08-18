Трамп висловлює оптимізм щодо завершення війни в Україні, але залишає місце для розчарування - CNN

За столом переговорів в Овальному кабінеті, окрім української сторони, США та представників Європи, незримо був присутній голос путіна, пише CNN. І хоча Трамп обрав оптимістичний тон, втім його ніби стверджуюче питання "коли" вказує на те, а чи дійсно кремль налаштований на переговори про припинення агресії в Україні. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Очільника кремля володимира путіна не було сьогодні під час переговорів за участю президента США Трампа, президента України Зеленського та представників Заходу. Втім здавалося, що майже не бракувало за столом переговорів й точки зору президента рф.

Дональд Трамп сьогодні заявив, що очікує на швидке проведення тристоронньої зустрічі між росією, Україною та США.

Я думаю, що питання не в тому, чи відбудеться вона, а в тому, коли - зазначив Трамп.

Однак питання "коли" може означати набагато більше, ніж просто час проведення зустрічі.

Воно вказуватиме на те, наскільки серйозно налаштовані на переговори про закінчення війни у рф. Або просто в кремлі просто намагаються виграти час, як підозрюють багато критиків. - про це ідеться у аналітичному дописі на сторінці CNN.

Наразі Трамп залишається в оптимістичному тоні. Але президент США, очевидно, також залишив собі можливість для розчарування.

Можливо, це не вдасться. З іншого боку, можливо, що вдасться сказав Трамп

"Ми маємо докласти всіх зусиль", - додав президент-республіканець.

Нагадаємо

Президент Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом конструктивною та конкретною. Він показав американському лідеру деталі бойових дій на карті.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента Дональда Трампа тиснути на Володимира путіна для того, щоб перемир'я було вже починаючи з наступної тристоронньої зустрічі.

Макрон наголосив, що однію з головних гарантій безпеки є сильна українська армія на десятиліття вперед.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що росія не виявляла готовності до діалогу понад три роки.

В Овальному кабінеті виставлено мапу України, де рожевим кольором позначено 20% території під контролем росії. Це нагадування про поточний стан війни та тиск на Україну.

Зеленський: "Чутливі речі, у тому числі територіальні, будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі"