Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 14502 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 16987 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 13944 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 25512 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 70280 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 46192 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 70849 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 46582 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 128861 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Трамп висловлює оптимізм щодо завершення війни в Україні, але залишає місце для розчарування - CNN

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Дональд Трамп оптимістично налаштований щодо швидкої тристоронньої зустрічі між росією, Україною та США. Трамп також дозволяє собі можливість "розчаруватися", якщо переговори про закінчення війни в Україні зайдуть у глухий кут, наприклад через позиції кремля.

Трамп висловлює оптимізм щодо завершення війни в Україні, але залишає місце для розчарування - CNN

За столом переговорів в Овальному кабінеті, окрім української сторони, США та представників Європи, незримо був присутній голос путіна, пише CNN. І хоча Трамп обрав оптимістичний тон, втім його ніби стверджуюче питання "коли" вказує на те, а чи дійсно кремль налаштований на переговори про припинення агресії в Україні. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Очільника кремля володимира путіна не було сьогодні під час переговорів за участю президента США Трампа, президента України Зеленського та представників Заходу. Втім здавалося, що майже не бракувало за столом переговорів й точки зору президента рф.

Дональд Трамп сьогодні заявив, що очікує на швидке проведення тристоронньої зустрічі між росією, Україною та США.

Я думаю, що питання не в тому, чи відбудеться вона, а в тому, коли

- зазначив Трамп.

Однак питання "коли" може означати набагато більше, ніж просто час проведення зустрічі. 

Воно вказуватиме на те, наскільки серйозно налаштовані на переговори про закінчення війни у рф. Або просто в кремлі просто намагаються виграти час, як підозрюють багато критиків.

- про це ідеться у аналітичному дописі на сторінці CNN.

Наразі Трамп залишається в оптимістичному тоні. Але президент США, очевидно, також залишив собі можливість для розчарування.

Можливо, це не вдасться. З іншого боку, можливо, що вдасться

 сказав Трамп

"Ми маємо докласти всіх зусиль", - додав президент-республіканець.

Нагадаємо

Президент Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом конструктивною та конкретною. Він показав американському лідеру деталі бойових дій на карті.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента Дональда Трампа тиснути на Володимира путіна для того, щоб перемир'я було вже починаючи з наступної тристоронньої зустрічі.

Макрон наголосив, що однію з головних гарантій безпеки є сильна українська армія на десятиліття вперед.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що росія не виявляла готовності до діалогу понад три роки

В Овальному кабінеті виставлено мапу України, де рожевим кольором позначено 20% території під контролем росії. Це нагадування про поточний стан війни та тиск на Україну.

Зеленський: "Чутливі речі, у тому числі територіальні, будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі"

Ігор Тележніков

Політика Новини Світу
Володимир Путін
Овальний кабінет
Джорджа Мелоні
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Італія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна