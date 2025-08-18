$41.340.11
Трамп выражает оптимизм по поводу завершения войны в Украине, но оставляет место для разочарования - CNN

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Дональд Трамп оптимистично настроен относительно скорой трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США. Трамп также допускает возможность «разочароваться», если переговоры об окончании войны в Украине зайдут в тупик, например из-за позиций Кремля.

Трамп выражает оптимизм по поводу завершения войны в Украине, но оставляет место для разочарования - CNN

За столом переговоров в Овальном кабинете, кроме украинской стороны, США и представителей Европы, незримо присутствовал голос путина, пишет CNN. И хотя Трамп выбрал оптимистичный тон, однако его как бы утверждающий вопрос "когда" указывает на то, а действительно ли кремль настроен на переговоры о прекращении агрессии в Украине. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Главы кремля владимира путина не было сегодня во время переговоров с участием президента США Трампа, президента Украины Зеленского и представителей Запада. Впрочем, казалось, что почти не хватало за столом переговоров и точки зрения президента рф.

Дональд Трамп сегодня заявил, что ожидает скорейшего проведения трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США.

Я думаю, что вопрос не в том, состоится ли она, а в том, когда

- отметил Трамп.

Однако вопрос "когда" может означать гораздо больше, чем просто время проведения встречи.

Оно будет указывать на то, насколько серьезно настроены на переговоры об окончании войны в рф. Или просто в кремле просто пытаются выиграть время, как подозревают многие критики.

- об этом говорится в аналитическом сообщении на странице CNN.

Сейчас Трамп остается в оптимистичном тоне. Но президент США, очевидно, также оставил себе возможность для разочарования.

Возможно, это не удастся. С другой стороны, возможно, что удастся

сказал Трамп

"Мы должны приложить все усилия", - добавил президент-республиканец.

Напомним

Президент Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом конструктивной и конкретной. Он показал американскому лидеру детали боевых действий на карте.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Дональда Трампа давить на Владимира Путина для того, чтобы перемирие было уже начиная со следующей трехсторонней встречи.

Макрон подчеркнул, что одной из главных гарантий безопасности является сильная украинская армия на десятилетия вперед.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Россия не проявляла готовности к диалогу более трех лет

В Овальном кабинете выставлена карта Украины, где розовым цветом обозначено 20% территории под контролем России. Это напоминание о текущем состоянии войны и давлении на Украину.

Зеленский: "Чувствительные вещи, в том числе территориальные, будем обсуждать на уровне лидеров во время трехсторонней встречи"

