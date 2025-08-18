$41.340.11
Зеленский: "Чувствительные вещи, в том числе территориальные, будем обсуждать на уровне лидеров во время трехсторонней встречи"

Киев • УНН

 • 1610 просмотра

Президент Зеленский заявил, что территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече с участием Трампа и Путина. Трамп готов присоединиться, если стороны согласятся.

Зеленский: "Чувствительные вещи, в том числе территориальные, будем обсуждать на уровне лидеров во время трехсторонней встречи"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствительные вопросы, в том числе вопрос территориальных уступок, будут обсуждаться на уровне лидеров во время трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора владимира путина и Зеленского. Об этом Зеленский заявил во время встречи с лидерами ЕС и Трампом в Вашингтоне, передает УНН.

Детали 

"Важно, что все чувствительные вещи - территориальные и т.д. мы будем обсуждать на уровне лидеров во время трехсторонней встречи. Президент Трамп попытается организовать такую встречу. Президент Трамп говорит, что "он присоединится, или нет". Украина будет рада", - сказал Зеленский. 

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что "если оба этого захотят, то я буду". 

Зеленский подчеркнул, что "это очень важно".

Новость дополняется

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина