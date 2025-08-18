Зеленський: "Чутливі речі, у тому числі територіальні, будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі"

$41.340.11
48.310.13
ukenru
19:57 • 4076 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 14502 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 16987 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 13944 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 25512 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 70280 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 46192 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 70849 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 46582 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 128861 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.2м/с
68%
751мм
Популярнi новини
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС18 серпня, 11:22 • 46975 перегляди
Мобілізований порізав себе у ТЦК Києва: реакція центру не забариласьPhoto18 серпня, 13:13 • 10521 перегляди
Це потужна, далекобійна зброя: Шмигаль про нову українську ракету “Фламінго”18 серпня, 13:32 • 6760 перегляди
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа16:07 • 41820 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video17:45 • 5736 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 70282 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 70851 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 112573 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 130492 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 128862 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Джорджа Мелоні
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video17:45 • 5818 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 73658 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 65546 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 98328 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 84040 перегляди
Актуальне
Twitter
Starlink
Готовність 2030
Readiness 2030
Вибори

Зеленський: "Чутливі речі, у тому числі територіальні, будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі"

Київ • УНН

 • 1824 перегляди

Президент Зеленський заявив, що територіальні питання обговорюватимуться на тристоронній зустрічі за участі Трампа та Путіна. Трамп готовий приєднатися, якщо сторони погодяться.

Зеленський: "Чутливі речі, у тому числі територіальні, будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чутливі речі, у тому числі питання територіальних поступок, будуть обговорюватися на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі за участі президента США Дональда Трампа, російського диктатора володимира путіна та Зеленського. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з лідерами ЄС та Трампом у Вашингтоні, передає УНН.

Деталі 

"Важливо, що всі чутливі речі - територіальні і т.д. ми будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. Президент Трамп спробує організувати таку зустріч. Президент Трамп каже, що "він приєднається, або ні". Україна буде рада", - сказав Зеленський. 

Президент США Дональд Трамп наголосив, що "якщо обидва цього захочуть, то я буду". 

Зеленський наголосив, що "це дуже важливо".

Новина доповнюється

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна