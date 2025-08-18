Зеленський: "Чутливі речі, у тому числі територіальні, будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чутливі речі, у тому числі питання територіальних поступок, будуть обговорюватися на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі за участі президента США Дональда Трампа, російського диктатора володимира путіна та Зеленського. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з лідерами ЄС та Трампом у Вашингтоні, передає УНН.

Деталі

"Важливо, що всі чутливі речі - територіальні і т.д. ми будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. Президент Трамп спробує організувати таку зустріч. Президент Трамп каже, що "він приєднається, або ні". Україна буде рада", - сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що "якщо обидва цього захочуть, то я буду".

Зеленський наголосив, що "це дуже важливо".

Новина доповнюється