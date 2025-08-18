$41.340.11
Холодне нагадування у Вашингтоні: на мапі в Овальному кабінеті 20% території України під контролем рф

Київ • УНН

 1258 перегляди

В Овальному кабінеті виставлено мапу України, де рожевим кольором позначено 20% території під контролем росії. Це нагадування про поточний стан війни та тиск на Україну.

Холодне нагадування у Вашингтоні: на мапі в Овальному кабінеті 20% території України під контролем рф

Навпроти столу Resolute Desk, де сиділи Дональд Трамп і Володимир Зеленський, була виставлена велика карта України, на якій відображені наслідки російської агресії - зафарбована рожевим кольором східна частина країни. Про це зазначає ВВС, передає УНН.

Деталі

У Овальному кабінеті, позаду столу, за яким сиділи Дональд Трамп і Володимир Зеленський, виставлена велика мапа України. Те, що можна побачити на цій мапі, є наочним нагадуванням про тиск на Україну та президента Зеленського, пише ВВС.

Східна частина країни, зафарбована рожевим кольором, ілюструвала територію, яку зараз контролюють російські військові сили – це приблизно 20% країни.

Швидке врегулювання малоймовірне: Bloomberg про розбіжності у перемовинах рф, США, України та Європи18.08.25, 20:42 • 968 переглядiв

Автор допису на ВВС зауважив, що подібний акцент був "холодним нагадуванням для українців про поточний стан цієї майже чотирирічної війни". Це можливо є наочним засобом для Трампа. І можливо інструментом  тиску на Зеленського з метою обміну території на мир.

Нагадаємо

Зустріч президентів США та України, Трампа та Зеленського, в Овальному кабінеті була значно дружнішою. 

Україна має можливість купувати зброю в США. Про це заявив Президент Володимир Зеленський. 

Президент США Дональд Трамп наголосив на своїй прихильності до обох сторін конфлікту. Він відзначив, що українці - розумні та енергійні і водночас заявив, що має теплі почуття до росіян.

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість введення американських військ в Україну як миротворців. 

Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп18.08.25, 21:12 • 12440 переглядiв

Ігор Тележніков

