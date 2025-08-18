$41.340.11
14:38 • 15239 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 42276 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 34246 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 47278 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 37018 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 111957 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 105381 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 59261 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 75544 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 80238 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Швидке врегулювання малоймовірне: Bloomberg про розбіжності у перемовинах рф, США, України та Європи

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Аналітики Bloomberg Economics вважають, що швидке укладення мирної угоди залишається малоймовірним через суттєві розбіжності між Києвом і Москвою. Президент Трамп наполягає на прямій мирній угоді, що ставить Зеленського та європейських лідерів у складне становище.

Швидке врегулювання малоймовірне: Bloomberg про розбіжності у перемовинах рф, США, України та Європи

У ключових аспектах - територія, допомога, захист - Київ та москва мають суттєві розбіжності. Але президент Трамп наполягає на тому, що пряма мирна угода є цілком реальною, попри суттєві розбіжності. Таким чином Зеленський та європейські лідери стикаються із складним завданням щодо захисту власних інтересів.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Аналітики Bloomberg Economics вважають, що швидке укладення мирної угоди залишається малоймовірним, зважаючи на розбіжності між Києвом і москвою. Намагання Трампа домогтися укладення прямої мирної угоди між Україною і росією, оминаючи перемир'я, ставить Київ і Європу в делікатне становище.

Приклади подібних розбіжностей вказані у таблиці.

Україна

Три ключові компоненти:

  • територія - довоєнні кордони де-юре;
    • допомога - НАТО;
      • захист - США

        рф

        Натомість для росії:

        • територія - кремль, як відомо, прагне захопити південь та схід України, причому умова - визнання захопленного де-юре;
          • допомога - москва виключає можливість України війти до складу НАТО;
            • захист - обговорюється.

              США

              Для теперішньої адміністрації Білого дому у аспекті території України, її оборони проти рф, на тлі продовження потуг кремля захопити українську землю - є винайдене рішення. Це умова розгалуження по фактичній лінії зіткнення. Водночас для адміністрації Трампа з'являється така опція, у якій окупований український Крим потенційно може бути визнано "російським де-юре".

              Також, згідно з таблицею Вloomberg, США може погодитись на умову "без НАТО" у питанні допомоги Україні. Про це наполягає рф.

              Щодо захисту - Вашингтон схвалює більшу роль країн Європи і відповідні джерела фінансування у питаннях оборони старого континенту і України. 

              Ми працюємо над тривалим миром, який триватиме не 2 роки - Трамп 18.08.25, 20:38 • 914 переглядiв

              Європа

              Питання території України у протидії агресії рф та умови для разведення військових сил та припинення вогню:

              • довоєнні кордони де-юре;
                • поточна лінія зіткнення де-факто

                  Захист - Сили оборони, певні європейські сили, але лише після припинення вогню;

                  Допомога - фінансовано Європою, але постачальники США та Європа.

                  "Таким чином Зеленський та європейські лідери повинні виглядати відкритими до переговорів, щоб зберегти зацікавленість Вашингтона, водночас опираючись поступкам, які послаблять суверенітет України чи безпеку Європи", - резюмує Вloomberg.

                  Трамп пояснив, від чого залежить майбутня тристороння зустріч18.08.25, 20:34 • 1008 переглядiв

                  Ігор Тележніков

