Швидке врегулювання малоймовірне: Bloomberg про розбіжності у перемовинах рф, США, України та Європи
Аналітики Bloomberg Economics вважають, що швидке укладення мирної угоди залишається малоймовірним через суттєві розбіжності між Києвом і Москвою. Президент Трамп наполягає на прямій мирній угоді, що ставить Зеленського та європейських лідерів у складне становище.
У ключових аспектах - територія, допомога, захист - Київ та москва мають суттєві розбіжності. Але президент Трамп наполягає на тому, що пряма мирна угода є цілком реальною, попри суттєві розбіжності. Таким чином Зеленський та європейські лідери стикаються із складним завданням щодо захисту власних інтересів.
Деталі
Аналітики Bloomberg Economics вважають, що швидке укладення мирної угоди залишається малоймовірним, зважаючи на розбіжності між Києвом і москвою. Намагання Трампа домогтися укладення прямої мирної угоди між Україною і росією, оминаючи перемир'я, ставить Київ і Європу в делікатне становище.
Приклади подібних розбіжностей вказані у таблиці.
Україна
Три ключові компоненти:
- територія - довоєнні кордони де-юре;
- допомога - НАТО;
- захист - США
рф
Натомість для росії:
- територія - кремль, як відомо, прагне захопити південь та схід України, причому умова - визнання захопленного де-юре;
- допомога - москва виключає можливість України війти до складу НАТО;
- захист - обговорюється.
США
Для теперішньої адміністрації Білого дому у аспекті території України, її оборони проти рф, на тлі продовження потуг кремля захопити українську землю - є винайдене рішення. Це умова розгалуження по фактичній лінії зіткнення. Водночас для адміністрації Трампа з'являється така опція, у якій окупований український Крим потенційно може бути визнано "російським де-юре".
Також, згідно з таблицею Вloomberg, США може погодитись на умову "без НАТО" у питанні допомоги Україні. Про це наполягає рф.
Щодо захисту - Вашингтон схвалює більшу роль країн Європи і відповідні джерела фінансування у питаннях оборони старого континенту і України.
Європа
Питання території України у протидії агресії рф та умови для разведення військових сил та припинення вогню:
- довоєнні кордони де-юре;
- поточна лінія зіткнення де-факто
Захист - Сили оборони, певні європейські сили, але лише після припинення вогню;
Допомога - фінансовано Європою, але постачальники США та Європа.
"Таким чином Зеленський та європейські лідери повинні виглядати відкритими до переговорів, щоб зберегти зацікавленість Вашингтона, водночас опираючись поступкам, які послаблять суверенітет України чи безпеку Європи", - резюмує Вloomberg.
